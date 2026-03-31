Diego Peretti arrasa en Netflix con el mejor thriller argentino y es su película más exitosa
Esta película argentina de suspenso en Netflix, protagonizada por Diego Peretti, vuelve a impactar con su trama inquietante y giros inesperados.
Diego Peretti arrasa en Netflix con el mejor thriller argentino y es su película más exitosa. (Foto: Archivo)
Una película argentina de suspenso en Netflix es lo que ofrece "La ira de Dios", el thriller psicológico que logró captar la atención de miles de espectadores en la plataforma de streaming y que sigue generando conversación por su intensidad narrativa. Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga protagonizan esta historia.
Desde su llegada al catálogo de la plataforma, la película dirigida por Sebastián Schindel se posicionó como una de las propuestas más inquietantes del cine argentino reciente. La historia se desarrolló con un ritmo calculado, donde cada escena construyó una sensación creciente de tensión.
El film estuvo basado en la novela La muerte lenta de Luciana B. del reconocido autor Guillermo Martínez. Esta adaptación mantuvo el espíritu literario original, pero lo llevó a un terreno visual que potenció el suspenso a través de silencios, miradas y situaciones ambiguas.
Según el resumen oficial de Netflix: "Convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por un novelista para quien trabajaba, Luciana recurre a un periodista para exponer su verdad".
De qué trata "La ira de Dios" en Netflix
La historia siguió a Luciana, interpretada por Macarena Achaga, quien construyó un personaje atravesado por el dolor y la paranoia. Su vida cambió de manera abrupta cuando comenzó a perder, uno a uno, a los miembros de su familia en circunstancias misteriosas.
Luciana no solo enfrentó la tragedia, sino también la sospecha. La idea de que alguien estuviera detrás de todo comenzó a tomar forma. Y ese alguien tenía nombre.
El personaje de Kloster, interpretado por Diego Peretti, se presentó como un escritor exitoso, carismático y aparentemente intachable. Sin embargo, a medida que avanzó la trama, su figura se volvió cada vez más inquietante.
En medio del caos, apareció Esteban Rey, interpretado por Juan Minujín, un periodista que decidió investigar el caso. Su presencia aportó una mirada externa, más racional, pero no menos intrigante.
El elenco con Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga
Diego Peretti
Juan Minujín
Macarena Achaga
Mónica Antonópulos
Guillermo Arengo
Romina Pinto
Pedro Merlo
Santiago Achaga
Ornela D'elia
Juanita Reale
El fenómeno global que sorprendió a todos
Tras su estreno, La ira de Dios logró posicionarse en el Top 10 de Netflix en 47 países. Este dato confirmó el alcance internacional del thriller y su capacidad para conectar con audiencias diversas.
No se trató solo de números. La película generó debate en redes sociales, teorías entre los espectadores y múltiples interpretaciones sobre su desenlace.
Ese impacto fue posible gracias a una combinación de una historia potente, un elenco sólido y una dirección que supo administrar el suspenso con precisión.
El suspenso como motor narrativo de la película
Uno de los grandes aciertos del film fue su manejo del suspenso. No recurrió a golpes de efecto constantes ni a recursos fáciles. En cambio, construyó una tensión progresiva, basada en la sugestión.
El miedo no estuvo en lo explícito, sino en lo que se insinuó. En lo que no se dijo, en lo que quedó fuera de campo.
Esta estrategia permitió que el espectador se involucrara activamente en la historia. Cada escena invitó a interpretar, a dudar, a anticipar. Y eso generó una experiencia inmersiva difícil de olvidar.
Por qué sigue siendo una de las películas más elegidas
A pesar del paso del tiempo, La ira de Dios continúa siendo una de las opciones más recomendadas dentro del catálogo de Netflix.
Para quienes disfrutan del suspenso psicológico, esta película se presentó como una opción imperdible. No ofreció respuestas simples ni resoluciones previsibles.