Conmoción por la muerte de una joven de 18 años que fue atropellada y abandonada cuando volvía de la facultad

La reconstrucción del hecho, basada en las imágenes del Centro de Monitoreo Municipal, indica que Eugenia regresaba de cursar en la facultad. Cerca de la zona de 7 y 96, la joven descendió de un colectivo de la línea Este (ramal 14) y comenzó a caminar hacia su domicilio, ubicado en las inmediaciones de 1 y 96. Fue en ese trayecto donde se produjo el desenlace fatal.

eugenia

La causa quedó a cargo del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N° 8 de La Plata, quien caratuló el expediente como “homicidio culposo agravado por la fuga del conductor”, que este sábado era intensamente buscado.

Entre las medidas ordenadas se destaca el relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas en todo el trayecto que realizó la víctima, así como la búsqueda de vehículos con daños recientes compatibles con un atropello en talleres mecánicos de la zona.

Desde el entorno de la víctima, que durante la madrugada había impulsado una fuerte campaña de difusión en redes sociales para dar con su paradero, reclamaron justicia por el trágico episodio.