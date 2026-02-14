Conmoción por la muerte de una joven de 18 años que fue atropellada y abandonada cuando volvía de la facultad
El trágico hecho ocurrió en el barrio Villa Elvira, al sudeste de La Plata, en la intersección de las calles 3 y 96.
La desesperada búsqueda de una familia de La Plata terminó de la peor manera este sábado por la mañana. Eugenia Carril, una joven estudiante universitaria de 18 años que era intensamente rastreada desde la noche del viernes, fue hallada muerta en una zanja del barrio Villa Elvira.
Según las primeras investigaciones, la chica fue víctima de un conductor que, tras atropellarla, escapó del lugar sin brindarle asistencia.
El descubrimiento se produjo en la intersección de las calles 3 y 96, luego de que vecinos de la zona advirtieran la presencia de un cadáver y dieran aviso inmediato al 911.
Al llegar al lugar, el personal del SAME y los peritos de la Policía Científica confirmaron el fallecimiento de la adolescente, cuyo cuerpo presentaba golpes compatibles con un siniestro vial.
La reconstrucción del hecho, basada en las imágenes del Centro de Monitoreo Municipal, indica que Eugenia regresaba de cursar en la facultad. Cerca de la zona de 7 y 96, la joven descendió de un colectivo de la línea Este (ramal 14) y comenzó a caminar hacia su domicilio, ubicado en las inmediaciones de 1 y 96. Fue en ese trayecto donde se produjo el desenlace fatal.
La causa quedó a cargo del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N° 8 de La Plata, quien caratuló el expediente como “homicidio culposo agravado por la fuga del conductor”, que este sábado era intensamente buscado.
Entre las medidas ordenadas se destaca el relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas en todo el trayecto que realizó la víctima, así como la búsqueda de vehículos con daños recientes compatibles con un atropello en talleres mecánicos de la zona.
Desde el entorno de la víctima, que durante la madrugada había impulsado una fuerte campaña de difusión en redes sociales para dar con su paradero, reclamaron justicia por el trágico episodio.