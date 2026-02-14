Evelyn Botto habló de su relación abierta con Fede Bal y fue contundente: "Honestidad brutal"

Embed

Pero no todo pasa por el amor. En el plano profesional, la artista también fue noticia. Tras conocerse en SQP (América TV), el programa conducido por Yanina Latorre, que dejaría Tapados de laburo en Olga, la información se viralizó rápidamente y generó preocupación entre los seguidores del ciclo.

Molesta por no haber podido comunicarlo en primera persona, Evelyn Botto aprovechó el streaming para explicar los motivos de su decisión. “Me hubiese encantado contárselos a ustedes, al menos a la gente que ve este programa y tiene un afecto conmigo. No es mi tiempo ni es mi forma de comentárselos, tenía ganas de que sea a fin de mes pero voy a dejar Tapados de laburo. Es una decisión que tomé hace varios meses”, afirmó.

Luego repasó cómo llegó a esta instancia. Recordó su salida de Perros de la calle y su intención de dedicarse a estudiar y enfocarse en proyectos personales. Sin embargo, nuevas oportunidades laborales cambiaron sus planes. Tras un año intenso de trabajo y luego del Movistar Arena de Mi primo es así, decidió retomar aquella idea inicial: formarse para estar lista ante futuras oportunidades teatrales.

“Quiero hacer canto, piano, baile, todo lo que pueda para llegar preparada a la instancia esa”, aseguró. También contó que, cuando ya tenía tomada la decisión, recibió el llamado de la producción de Mario Pergolini, algo que volvió a entusiasmarla: “Me encantan los desafíos y dije que sí. Me gusta salir de la zona de confort, empezar un nuevo equipo y eso”.

Finalmente, despejó cualquier rumor de conflicto interno: “No me voy de Olga, no hay ningún problema con Paula Chaves, ¿qué dicen? Nos amamos todos, la estamos pasando re bien”, remarcó. Aunque reconoció que le duele dejar un proyecto exitoso, cerró con una reflexión honesta: “Estoy agarrando todo porque nunca se sabe cuándo van a dejar de caer cosas”.

Cuál fue la reacción de Evelyn Botto tras el reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández que generó revuelo

A fines de enero, Evelyn Botto decidió no esquivar el tema y se refirió sin vueltas al comentado cara a cara entre su actual pareja, Fede Bal, y una de sus ex más emblemáticas, Laurita Fernández, durante la temporada en Mar del Plata.

El encuentro en la ciudad balnearia no pasó desapercibido. La charla entre el actor y la bailarina revivió inevitablemente su historia de amor, una de las más resonantes del ambiente artístico. Entre chicanas, sonrisas cómplices y referencias a su paso por el Bailando, el intercambio se dio en el ciclo Zona Franca (Blender), conducido por Juanita Groisman, y no tardó en multiplicarse en redes sociales. Lejos de tensiones, la escena dejó en evidencia que ambos lograron dejar atrás viejos cortocircuitos y hoy se tratan desde otro lugar, más sereno y distendido, tras haber sido figuras centrales del espectáculo.

En ese contexto, el equipo de Los Profesionales de Siempre (El Nueve) fue en busca de la palabra de Botto. La artista, que actualmente comparte su vida con el hijo de Carmen Barbieri, quedó inevitablemente bajo la lupa mediática y su postura generaba expectativa.

Antes de meterse de lleno en el tema, la morocha hizo una autocrítica sobre su vínculo con la prensa y la exposición. “Te quiero pedir disculpas. La otra vez no te respondí bien. Me pasa que no sé manejar esto, me pongo muy nerviosa, me genera mucha ansiedad. Entiendo que esto va a pasar, entonces yo tengo que aprender a convivir mejor con esto”, reconoció con honestidad.

Luego profundizó en lo que implica estar en pareja con una figura de alto perfil. “Estoy saliendo con el tipo más mediático, por lo menos que fue más mediático en un momento. Entiendo que la gente tiene un especial interés en lo que pase a su alrededor. No voy a poder evitarlo, me tengo que acostumbrar y llevarlo de la mejor manera posible. Así que eso es lo que estoy tratando de hacer”, expresó, dejando en claro que intenta adaptarse a la intensidad que rodea a Fede Bal.

En cuanto al reencuentro con Laurita Fernández, lejos de mostrarse incómoda, Botto adoptó una postura relajada y comprensiva. “Él me dijo al toque que iba a pasar lo de Laurita. Entonces, yo le dije: ‘Hacelo, me parece que para los fans de la pareja es divertidísimo. Los querés ver juntos’. Tipo, yo también quería verlos juntos, a ver qué pasa, ¿entendés?”, cerró entre risas, restándole dramatismo a una situación que muchos imaginaron explosiva.