Salió a la luz la charla de Griselda Siciliani con la clínica donde está internado Luciano Castro

Cabe recordar que la noticia de la autointernación del actor tomó estado público el jueves por la noche en LAM, cuando Pepe Ochoa confirmó la información, luego de varias semanas en las que Luciano Castro había quedado expuesto mediáticamente por su infidelidad a Griselda Siciliani, un comportamiento que, según se mencionó en distintos programas, se habría repetido con anteriores parejas.

En esta oportunidad, el conflicto escaló a niveles inesperados tras viralizarse el ya célebre audio del “hola, guapa”, con el que habría intentado conquistar a una joven danesa durante su estadía laboral en España en el pasado mes de noviembre. La repercusión fue tal que el actor atravesó una profunda crisis emocional, marcada por la angustia y la desesperación, que finalmente lo llevó a buscar ayuda profesional.

Santiago Sposato y Luciano Castro - captura ALT

Cómo es la clínica de rehabilitación donde se internó Luciano Castro

El arranque de 2026 no fue sencillo para Luciano Castro. Luego de admitir públicamente una infidelidad con una joven danesa y de que se confirmara su ruptura con Griselda Siciliani, el actor quedó en el centro de la escena mediática. Entre versiones, comentarios y una fuerte exposición, decidió frenar la pelota y priorizar su bienestar personal.

En ese contexto, el jueves pasado se conoció una determinación que marca un antes y un después en su presente. Según detallaron en LAM (América TV), el propio Castro fue quien tomó la iniciativa de comunicarle a su expareja el paso que estaba dispuesto a dar. “Él le dijo a ella que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”, contó Pepe Ochoa al aire, dejando en claro la magnitud del momento que atraviesa el actor.

La decisión no fue improvisada. Antes de avanzar, Luciano Castro mantuvo una charla con Moria Casán, con quien habló abiertamente sobre su situación y le confirmó que comenzó un tratamiento en Cetraq. Se trata de un centro dedicado a la rehabilitación y al acompañamiento terapéutico que cuenta con sedes en Buenos Aires, Quilmes y Tortuguitas.

Cetraq brinda distintas modalidades de asistencia, adaptadas a las necesidades de cada paciente. Desde hospital de día hasta internaciones con seguimiento intensivo, la institución trabaja con un equipo interdisciplinario y ofrece un espacio preparado para quienes buscan apoyo en materia de salud mental y recuperación.

Por su parte, Ángel de Brito también se refirió al tema desde sus redes sociales y aportó más detalles sobre el paso que dio el actor. "Luciano Castro se internó voluntariamente en Cetraq, un centro para tratamiento integral para la recuperación de las adicciones", escribió el conductor, confirmando que se trató de una decisión personal.

Luego, citando la descripción oficial del establecimiento, agregó: "'Con un equipo interdisciplinario que te acompaña paso a paso. Te ayudamos a encontrar que modalidad es la mejor para vos: Hospital de día, ambulatorio, virtual', describen los responsables de la clínica", cerró.