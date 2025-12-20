Nicole Neumann reveló cómo será la fiesta de 15 paralela que le está organizando a su hija Allegra Cubero

“Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba del vestido y todas las sorpresas”, confió entusiasmada. Vale recordar que el cumpleaños de Allega es el próximo 6 de enero, por lo que los preparativos tanto para el festejo original como el para el paralelo ya entraron en plena cuenta regresiva.

Nicole Neumann y Allegra Cubero 2

Por qué Mica Viciconte fulminó a Nicole Neumann en medio del escándalo por la fiesta de 15 de Allegra

La inminente fiesta de 15 de Allegra Cubero volvió a encender un viejo conflicto y dejó al descubierto, una vez más, las profundas diferencias entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Lo que en un comienzo parecía un acuerdo cerrado terminó derivando en un nuevo capítulo de tensiones, cruces mediáticos y declaraciones filosas que escalaron con fuerza en los últimos días.

Según se había establecido inicialmente, el exfutbolista sería el encargado de organizar el festejo principal, mientras que la modelo compartiría la fecha especial con su hija a través de un viaje. Sin embargo, el escenario cambió cuando Nicole contó públicamente que Allegra le pidió que estuviera presente en la celebración. De acuerdo a su versión, esa alternativa no fue aceptada por Cubero, lo que la llevó a tomar una determinación por su cuenta: realizar un evento propio para acompañar a la adolescente en su cumpleaños.

En medio de esta situación, Neumann reconoció que se arrepentía de haber expuesto públicamente los conflictos familiares y cuestiones vinculadas a la separación. No obstante, desde el entorno de Cubero marcaron que, pese a ese supuesto mea culpa, la modelo continúa llevando el tema a los medios. Esa postura fue la que terminó de encender la mecha y motivó la contundente reacción de Mica Viciconte, quien salió a defender a su pareja sin filtros en A la Tarde (América TV).

“Me extraña que diga eso porque si no quiere llamar la atención ni exponer a las nenas, la que lo está haciendo es ella”, lanzó la ex Combate, visiblemente molesta. Lejos de bajar el tono, Mica redobló la apuesta y agregó: “Que hable todo lo que quiera, nosotros nos mantenemos al margen de toda esta situación”. Además, dejó en claro que respalda la postura de Cubero respecto al cumpleaños: “Fue un arreglo entre las partes, se debería cumplir”.

Viciconte también recordó episodios pasados que, según su mirada, no se respetaron. “Seguimos esperando que el juzgado actúe, pero ya no nos sorprende nada. Repercutió todo esto en la familia porque mi hijo no tuvo sus vacaciones con sus hermanas, pero ya estoy más allá del bien y del mal”, sostuvo. Y cerró con una frase lapidaria: “Cada uno se entierra en su propio pozo”.

A medida que se acerca la fecha del festejo, las especulaciones no paran y el clima sigue cargado. En ese contexto, Mica volvió a ironizar sobre la posibilidad de un doble evento: “Pobres todos los amiguitos que van a tener que ir a un doble cumpleaños, es raro. Yo no voy a competir con nadie, si quiere hacer dos o tres cumpleaños, que los haga”, disparó, fiel a su estilo.

Finalmente, dejó otro mensaje que no pasó desapercibido: “Hace 8 años estoy con Fabián y sé perfectamente quién soy, quién es él y por supuesto quién es ella, pero no lo voy a decir, me lo guardo para mí porque tengo respeto por sus hijas”. Y concluyó con una aclaración que volvió a poner a Nicole en el centro de la escena: “A mí no me llegaron las disculpas. Si se arrepiente de haber expuesto esto, pero sigue contando cosas”. Un nuevo capítulo de una historia que, lejos de cerrarse, promete más polémica.