Mauro Icardi movió una ficha clave y puso contra las cuerdas a Wanda Nara en la pelea por sus hijas

El expediente detalla que a esa cifra se le agregaron 3.500 dólares por intereses y costas, elevando el monto total y agravando el escenario. Esa deuda fue durante varias semanas uno de los pilares de la prohibición de salida del país y un factor que condicionó cualquier plan a futuro del futbolista.

El hecho de que el pago se concretara a días de Navidad le sumó un condimento especial al conflicto. En ese contexto, también trascendió el fallo judicial que puso blanco sobre negro respecto a cómo se dividirían las fiestas de fin de año. En Intrusos (América), Paula Varela señaló que la decisión fue notificada por las abogadas de Icardi y afirmó: “Ya está resuelto judicialmente con quién pasan la Navidad las nenas”.

Mauro Icardi pagó todos los alimentos - captura DDM

Cómo se decidió con quién pasarán la Navidad las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara

Un día antes, el jueves 18 de diciembre, Paula Varela había informado en Intrusos (América TV) que Lara Piro, una de las letradas de Mauro Icardi, le había confirmado que el juez había resuelto que Isabella y Francesca pasen el 24 y 25 de diciembre con su padre, y el 31 de diciembre y 1 de enero con su mamá, Wanda Nara, tras la presentación hecha por el futbolista.

Lo cierto es que esta resolución confirmó el enroque solicitado por Mauro Icardi en la Justicia, a pesar de la idea primigenia hablada por los representantes legales de Mauro y Wanda, dado que ellos no logran sostener un diálogo tranquilo, era justamente al revés. Pero en vista de que el Galatasaray le informó al futbolista que debe jugar un partido muy pegado a año nuevo, se le hacía muy complejo viajar a Argentina para esas fechas.

Embed

Según detallaron en el programa de América TV, en el planteo judicial pidieron que se autorizase el cambio de fiestas, o que en su defecto autorizaran a las menores a viajar a un lugar neutral -debido a que la mayor de las Nara se niega a que las menores ingresen a Estambul porque tiene miedo que Icardi las retenga- para que puedan compartir una de las fiestas con su padre.

Ante este panorama, las abogadas de Mauro Icardi hicieron el pedido forman ante la Justicia y este jueves, el juzgado se expidió dándole la derecha al rosarino a pesar de la resistencia de la mediática.