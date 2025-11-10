Diego Peretti y Cazzu presentaron el estreno mundial de Risa y la cabina del viento

Además, Elena mencionó con gran emoción: “Es mi primer protagónico y realmente me resultó muy divertido. Aprendí mucho de todas estas personas”.

Por último, Cabral declaró: “Es una película de búsqueda. Quiero que siga trabajando luego en cada uno, no como una ayuda, pero sí como un aprendizaje”.

Vale recordar, que Risa y la cabina de viento es una película de Juan Cabral, un reconocido director argentino, aclamado tanto por su trabajo en el mundo de la publicidad como por su incursión en el cine. Es una figura influyente en la industria creativa, conocido por su visión única y su valentía para tomar riesgos artísticos.

Cabral fue nominado por DGA en 2016 y 2022 y obtuvo los máximos galardones de la industria, incluidos dos Grand Prix en Cannes. Two/One, su largometraje debut, tuvo su premiere en Tribeca y se estrenó globalmente en MUBI en 2020.

RISA Y LA CABINA DEL VIENTO

La película Risa y la cabina del viento es un drama que aborda la pérdida y el descubrimiento a través de los ojos de una niña. El film fue producido por Netflix y se estrenó en cines argentinos a finales de octubre de 2025.

La trama sigue a Risa, una niña de 10 años que, tras perder trágicamente a su padre en un incendio, descubre un teléfono público fuera de servicio. Misteriosamente, este teléfono le permite comunicarse con su padre fallecido, quien parece estar atrapado en la cabina del viento, un lugar metafórico o real donde las almas esperan su destino final.

Quienes deseen volver a verla en pantalla grande podrán hacerlo esta noche a las 22.30 horas y el martes 11 de noviembre a las 16.50 horas, ambas funciones en el Cine Paseo Aldrey, ubicado en Alberti 2115, Mar del Plata.