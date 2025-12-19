Conmoción total en pleno show: el escalofriante momento en el que Carlos Suárez cae electrocutado

Embed

Dos hombres —un técnico de sonido y un músico de otra banda— reaccionaron de inmediato y se abalanzaron sobre él para desconectar los equipos y asistirlo, evitando lo peor. Minutos después, una ambulancia lo trasladó de urgencia a un hospital cercano.

El parte médico confirmó que sufrió quemaduras de primer grado, principalmente en el cuello, pero milagrosamente logró sobrevivir. Tras recibir el alta, el propio Carlos decidió hablar y contar el dramático momento que vivió.

“Pasé por una situación muy traumática y estuve a punto de perder la vida. Lo que ocurrió pudo haber tenido consecuencias fatales”, relató en un video, donde se lo ve con el cuello vendado. “La descarga me paralizó. Lo único que pude hacer fue gritar y caer al suelo. El micrófono terminó provocándome las quemaduras”, explicó.

El episodio generó una ola de indignación y preocupación en redes sociales, donde muchos reclamaron controles urgentes en los escenarios y mayor seguridad para los artistas. Lo que quedó claro es que Carlos Suárez volvió a nacer esa noche, en medio de un recital que pudo haber terminado en tragedia.