Conmoción total en pleno show: el escalofriante momento en el que Carlos Suárez cae electrocutado
Conmoción total: el dramático momento en pleno recital cuando Carlos Suárez cae electrocutado. Mira el video.
El recital se transformó en una escena de terror en cuestión de segundos. Carlos Suárez, cantante de la banda peruana “Mi mejor amigo Scott”, estuvo al borde de la muerte mientras daba un show en vivo en Lima. Lo que debía ser una noche de música y fiesta terminó en gritos, desesperación y pánico absoluto cuando el músico recibió una brutal descarga eléctrica frente a todos.
Todo ocurrió en el bar Quilca Yacana, donde la banda se presentaba como invitada en un festival. En medio de la canción, Suárez tocó el pie del micrófono sin aislamiento y quedó completamente electrocutado. Las imágenes que se viralizaron son impactantes: el joven de apenas 21 años quedó rígido, paralizado, mientras del equipo saltaban chispas y su cuerpo comenzaba a retorcerse de dolor.
Los alaridos del cantante helaron la sangre de los presentes. Desde el público se escuchaban gritos desesperados pidiendo que cortaran la corriente: “¡La corriente, la corriente!”. El miedo a que el desenlace fuera fatal se apoderó del lugar.
Según trascendió, la descarga habría sido producto de una grave falla en la instalación eléctrica del sistema de audio. Suárez estaba tocando la guitarra cuando, al entrar en contacto con el micrófono, recibió el shock que lo hizo perder el equilibrio y caer al piso, donde continuó recibiendo electricidad durante unos segundos eternos.
Dos hombres —un técnico de sonido y un músico de otra banda— reaccionaron de inmediato y se abalanzaron sobre él para desconectar los equipos y asistirlo, evitando lo peor. Minutos después, una ambulancia lo trasladó de urgencia a un hospital cercano.
El parte médico confirmó que sufrió quemaduras de primer grado, principalmente en el cuello, pero milagrosamente logró sobrevivir. Tras recibir el alta, el propio Carlos decidió hablar y contar el dramático momento que vivió.
“Pasé por una situación muy traumática y estuve a punto de perder la vida. Lo que ocurrió pudo haber tenido consecuencias fatales”, relató en un video, donde se lo ve con el cuello vendado. “La descarga me paralizó. Lo único que pude hacer fue gritar y caer al suelo. El micrófono terminó provocándome las quemaduras”, explicó.
El episodio generó una ola de indignación y preocupación en redes sociales, donde muchos reclamaron controles urgentes en los escenarios y mayor seguridad para los artistas. Lo que quedó claro es que Carlos Suárez volvió a nacer esa noche, en medio de un recital que pudo haber terminado en tragedia.