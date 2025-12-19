Fuerte versión sobre lo que le pasó a Christian Petersen: "brote psicótico"

En el hospital, los estudios médicos habrían arrojado un dato explosivo: la presencia de anfetaminas en uno de los análisis, información que no figura en el parte oficial pero que abrió un sinfín de interrogantes. Desde el entorno médico y periodístico aclaran que podría tratarse de un efecto secundario de alguna medicación, pero el tema ya instaló una fuerte polémica.

El parte médico oficial confirmó lo más grave: Christian Petersen cursa una falla multiorgánica, permanece en terapia intensiva y su estado es delicado. Las autoridades sanitarias pidieron respeto, cautela y privacidad para su familia, y advirtieron que cualquier novedad será comunicada solo por canales oficiales.

Mientras tanto, el país entero sigue minuto a minuto la evolución de un caso que mezcla aventura extrema, misterio, versiones cruzadas y una carrera contra el tiempo.