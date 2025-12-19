En vivo Radio La Red
Christian Petersen
Argentina
Atención

Fuerte versión sobre lo que le pasó a Christian Petersen: "brote psicótico"

Silencio oficial y versiones explosivas sobre qué pasó minutos antes del colapso de Christian Petersen: "brote psicótico". Enterate.

Fuerte versión sobre lo que le pasó a Christian Petersen: brote psicótico

La noticia cayó como un baldazo de agua fría y encendió todas las alarmas. Christian Petersen, uno de los chefs más reconocidos de la Argentina, lucha por su vida tras sufrir una falla multiorgánica en medio de una experiencia límite: el ascenso al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén.

Las próximas horas son decisivas y el hermetismo médico convive con versiones inquietantes que circulan con fuerza desde el sur del país.

Según trascendió, Petersen se descompensó de manera repentina mientras realizaba la travesía. El episodio fue tan alarmante que obligó a un operativo de urgencia y a su posterior traslado a terapia intensiva. Desde entonces, permanece internado con pronóstico reservado, bajo cuidados médicos permanentes.

Pero lo que más impacto generó fue el relato que surgió desde San Martín de los Andes. El periodista Sebastián Ciuffolotti describió una escena tan desconcertante como dramática: el chef habría sufrido una crisis severa en plena montaña, se habría quitado el calzado y comenzado a correr descalzo, en un estado de excitación extrema, antes de colapsar. Como si tuviera un brote psicótico.

En el hospital, los estudios médicos habrían arrojado un dato explosivo: la presencia de anfetaminas en uno de los análisis, información que no figura en el parte oficial pero que abrió un sinfín de interrogantes. Desde el entorno médico y periodístico aclaran que podría tratarse de un efecto secundario de alguna medicación, pero el tema ya instaló una fuerte polémica.

El parte médico oficial confirmó lo más grave: Christian Petersen cursa una falla multiorgánica, permanece en terapia intensiva y su estado es delicado. Las autoridades sanitarias pidieron respeto, cautela y privacidad para su familia, y advirtieron que cualquier novedad será comunicada solo por canales oficiales.

Mientras tanto, el país entero sigue minuto a minuto la evolución de un caso que mezcla aventura extrema, misterio, versiones cruzadas y una carrera contra el tiempo.

