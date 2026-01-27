Netflix deslumbra con esta película que brilla en los premios Oscar 2026 con sus 9 nominaciones
Netflix vuelve a marcar un hito con una película que arrasó en nominaciones en los premios Oscar 2026 y dejó al mundo del cine mirando hacia la plataforma.
Netflix volvió a colocarse en el centro de todas las miradas tras un anuncio que sacudió a la industria cinematográfica. Una de sus películas originales se transformó en un fenómeno global. Estrenada en noviembre de 2025, no solo captó la atención del público, sino que además consiguió un lugar privilegiado en la temporada de premios.
La adaptación de "Frankenstein", dirigida por Guillermo del Toro, se consolidó como una de las obras más ambiciosas del catálogo de películas de Netflix. Su reciente cosecha de nueve nominaciones a los premios Oscar 2026 la posicionó como una de las grandes protagonistas del año y reforzó el impacto cultural de una historia clásica reinterpretada con una mirada contemporánea.
Desde su llegada a la plataforma, la película despertó debates, análisis y elogios que se multiplicaron en medios especializados y redes sociales. El regreso de uno de los mitos fundacionales de la ciencia ficción encontró en Del Toro a un narrador ideal, capaz de combinar sensibilidad, oscuridad y una estética inconfundible que atraviesa cada plano.
La apuesta de Netflix por la película de "Frankenstein"
Según la descripción oficial de Netflix: "El ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición".
Netflix apostó fuerte al sumar a su catálogo esta versión de Frankenstein, consciente de que se trataba de un proyecto destinado a trascender el consumo rápido. La producción se desarrolló como un relato de época que fusionó terror gótico, drama psicológico y ciencia ficción, respetando el espíritu de la novela de Mary Shelley, pero aportando nuevas capas emocionales.
La película narró una historia marcada por la obsesión, el deseo de trascendencia y las consecuencias de jugar a ser Dios. Victor Frankenstein apareció como un científico brillante y atormentado, impulsado por la ambición de vencer a la muerte. Ese impulso fue el motor de una tragedia que se desplegó con un ritmo pausado y una puesta en escena minuciosa.
El sello inconfundible de Guillermo del Toro
Guillermo del Toro volvió a demostrar por qué es uno de los directores más respetados del cine contemporáneo. Su mirada sobre Frankenstein se alejó del terror convencional y se acercó a una exploración profunda de la condición humana. El director mexicano utilizó la figura de la criatura para hablar del rechazo, la soledad y la necesidad de afecto.
La estética barroca fue uno de los aspectos más elogiados. La fotografía jugó con luces y sombras para acentuar el tono trágico del relato. El diseño de producción recreó laboratorios, mansiones y paisajes que parecieron suspendidos en el tiempo. Todo contribuyó a una experiencia cinematográfica que trascendió la pantalla.
Del Toro declaró en entrevistas que esta versión fue uno de los proyectos más personales de su carrera. Esa implicación se percibió en cada secuencia y fue clave para que la película se destacara dentro del amplio universo de Netflix.
El elenco principal de "Frankenstein"
Oscar Isaac
Jacob Elordi
Mia Goth
Christoph Waltz
Charles Dance
Felix Kammerer
David Bradley
Lars Mikkelsen
Christian Convery
Las 9 nominaciones que sacudieron los premios Oscar 2026
El anuncio de las nominaciones confirmó lo que muchos anticipaban desde el estreno. Netflix logró posicionar a Frankenstein entre las producciones más destacadas del año con un total de nueve candidaturas a los premios Oscar 2026.
Las categorías en las que fue reconocida reflejaron tanto su potencia artística como su excelencia técnica. La película competirá por Mejor película, consolidándose como una de las grandes aspirantes de la gala. También obtuvo nominaciones a Mejor actor de reparto, Mejor fotografía, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor diseño de producción, Mejor sonido, Mejor guion adaptado y Mejor banda sonora.
Estos reconocimientos reforzaron la idea de que Netflix ya no es solo una plataforma de entretenimiento, sino un actor central en la industria cinematográfica global.
Mirá el tráiler oficial de "Frankenstein" en Netflix