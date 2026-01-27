Netflix deslumbra con esta película que brilla en los premios Oscar 2026 con sus 9 nominaciones

Netflix apostó fuerte al sumar a su catálogo esta versión de Frankenstein, consciente de que se trataba de un proyecto destinado a trascender el consumo rápido. La producción se desarrolló como un relato de época que fusionó terror gótico, drama psicológico y ciencia ficción, respetando el espíritu de la novela de Mary Shelley, pero aportando nuevas capas emocionales.

La película narró una historia marcada por la obsesión, el deseo de trascendencia y las consecuencias de jugar a ser Dios. Victor Frankenstein apareció como un científico brillante y atormentado, impulsado por la ambición de vencer a la muerte. Ese impulso fue el motor de una tragedia que se desplegó con un ritmo pausado y una puesta en escena minuciosa.

El sello inconfundible de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro volvió a demostrar por qué es uno de los directores más respetados del cine contemporáneo. Su mirada sobre Frankenstein se alejó del terror convencional y se acercó a una exploración profunda de la condición humana. El director mexicano utilizó la figura de la criatura para hablar del rechazo, la soledad y la necesidad de afecto.

La estética barroca fue uno de los aspectos más elogiados. La fotografía jugó con luces y sombras para acentuar el tono trágico del relato. El diseño de producción recreó laboratorios, mansiones y paisajes que parecieron suspendidos en el tiempo. Todo contribuyó a una experiencia cinematográfica que trascendió la pantalla.

Del Toro declaró en entrevistas que esta versión fue uno de los proyectos más personales de su carrera. Esa implicación se percibió en cada secuencia y fue clave para que la película se destacara dentro del amplio universo de Netflix.

El elenco principal de "Frankenstein"

Oscar Isaac

Jacob Elordi

Mia Goth

Christoph Waltz

Charles Dance

Felix Kammerer

David Bradley

Lars Mikkelsen

Christian Convery

Las 9 nominaciones que sacudieron los premios Oscar 2026

El anuncio de las nominaciones confirmó lo que muchos anticipaban desde el estreno. Netflix logró posicionar a Frankenstein entre las producciones más destacadas del año con un total de nueve candidaturas a los premios Oscar 2026.

Las categorías en las que fue reconocida reflejaron tanto su potencia artística como su excelencia técnica. La película competirá por Mejor película, consolidándose como una de las grandes aspirantes de la gala. También obtuvo nominaciones a Mejor actor de reparto, Mejor fotografía, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor diseño de producción, Mejor sonido, Mejor guion adaptado y Mejor banda sonora.

Estos reconocimientos reforzaron la idea de que Netflix ya no es solo una plataforma de entretenimiento, sino un actor central en la industria cinematográfica global.

