Disney+ sigue el ejemplo de Netflix: descubrí cómo afectará compartir cuentas

¿Qué pasará si compartís tu cuenta fuera de tu domicilio?

Disney+ comenzará a monitorear las cuentas para detectar accesos desde ubicaciones que no coincidan con la dirección principal registrada. En caso de detectarse infracciones, la plataforma podría restringir el acceso a dispositivos no autorizados. Esto significa que compartir tu cuenta con amigos o familiares que no vivan contigo ya no será posible.

¿Desde cuándo no se podrán compartir cuentas?

Las nuevas políticas comenzarán a aplicarse a partir del 12 de noviembre de 2024. Disney+ notificará a sus usuarios con detalles adicionales sobre cómo funcionarán estas restricciones.

Impacto en los usuarios

Este ajuste podría llevar a muchas familias a reconsiderar sus hábitos de consumo y tal vez a adquirir sus propias suscripciones. Tal como ocurrió con Netflix, Disney+ espera reducir el uso compartido no autorizado, aunque aún permitirá el uso en viajes o en varios dispositivos dentro del hogar.