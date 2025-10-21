En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Elecciones 2025
WhatsApp
ELECCIONES 2025

Dónde voto en las elecciones 2025: cómo saber por WhatsApp en qué escuela, mesa y número de orden votar

Descubrí cómo consultar dónde votás en las elecciones 2025 desde WhatsApp con el chatbot oficial de la Cámara Nacional Electoral.

Dónde voto en las elecciones 2025: cómo saber por WhatsApp en qué escuela

Dónde voto en las elecciones 2025: cómo saber por WhatsApp en qué escuela, mesa y número de orden votar. (Foto: A24)

El próximo domingo 26 de octubre de 2025, millones de argentinos volverán a las urnas para elegir a sus representantes en las elecciones legislativas nacionales. Como suele suceder en cada jornada electoral, la pregunta que se repite en todos los grupos de familia, amigos o trabajo es la misma: ¿Dónde voto en las Elecciones 2025?.

Leé también Trampas, dudas e incertezas de una elección inédita: la forma de votar puede cambiar el resultado
Trampas, dudas e incertezas de una elección inédita: la forma de votar puede cambiar el resultado

Lo cierto es que este año la Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó un sistema más ágil y moderno para que todos los ciudadanos puedan conocer su lugar de votación en segundos, sin necesidad de entrar a la web ni revisar listados impresos. Todo lo que se necesita es tener WhatsApp instalado y enviar un mensaje al chatbot oficial Vot-A, un asistente virtual gratuito que responde al instante.

Gracias a esta herramienta oficial, consultar el Padrón Electoral 2025 es tan simple como enviar un “hola” por WhatsApp. En cuestión de segundos, vas a saber en qué escuela, mesa y número de orden te corresponde votar, información clave para el día de la elección.

elecciones

Cómo consultar el padrón de las Elecciones 2025 por WhatsApp

La Cámara Nacional Electoral desarrolló este sistema para que cualquier elector pueda conocer sus datos de votación en pocos pasos, directamente desde su celular. Estos son los pasos que debés seguir:

  1. Guardá el número del chatbot Vot-A: el primer paso es agendar el número oficial del chatbot Vot-A: +54 9 11 2455-4444. Este es el contacto verificado de la Cámara Nacional Electoral, por lo que se recomienda no usar otros números o enlaces no oficiales.
  2. Iniciá el chat: una vez guardado, abrí WhatsApp y enviá un simple “Hola”. El asistente Vot-A te responderá automáticamente con un menú de opciones y te guiará paso a paso para acceder al padrón electoral o resolver otras dudas sobre el proceso.
  3. Elegí la opción “¿Dónde voto?”: dentro del menú, seleccioná la alternativa “¿Dónde voto?”. A partir de ahí, el sistema te pedirá algunos datos personales para localizar tu información dentro del Padrón Definitivo 2025.
  4. Ingresá tus datos: el chatbot te solicitará tu número de documento (sin puntos ni espacios) y el género tal como figura en tu DNI: masculino, femenino o no binario. Con estos datos, Vot-A realiza una búsqueda inmediata en la base de datos de la CNE.
  5. Recibí la información: en segundos, recibirás un mensaje con todos tus datos de votación.
Elecciones 2025. Escrutinio provisorio. Foto Ministerio del Interior.

Qué más podés consultar con el chatbot Vot-A

El sistema Vot-A no solo informa dónde votás en las Elecciones 2025. También ofrece otros servicios útiles y recordatorios importantes para el día de la elección. Entre ellos:

  • Información sobre la Boleta Única Papel: este año se implementará un nuevo modelo de boleta en varias provincias, y el chatbot explica cómo funciona y cómo se utiliza correctamente.
  • Capacitaciones para autoridades de mesa: si fuiste designado o querés saber más sobre tus responsabilidades, podés consultar todo el material oficial desde la misma conversación.
  • Justificación de no emisión del voto: en caso de no poder presentarte a votar, el sistema te indica los pasos a seguir para justificar la ausencia.
WhatsApp 1

Además, el chatbot recuerda datos clave que todos los electores deben tener en cuenta:

  • Horario de votación: de 8 a 18 horas. Si al cierre aún hay personas esperando, podrán votar igual.
  • Documentos válidos: se aceptan DNI tarjeta, la tarjeta del DNI libreta celeste (aunque diga “no válido para votar”), el DNI libreta verde o celeste, la Libreta de Enrolamiento (LE) y la Libreta Cívica (LC).
  • Requisito documental: el ejemplar del documento con el que te presentás debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.
elecciones (3)

Qué pasa si no encontrás tu lugar de votación

Si al consultar por WhatsApp no aparece tu información o detectás errores en los datos, la Cámara Nacional Electoral recomienda revisar el padrón desde su página oficial: www.padron.gob.ar. Allí podés confirmar tus datos personales y verificar si hubo modificaciones.

En algunos casos, los cambios de domicilio o actualizaciones de documento pueden tardar en reflejarse en el padrón, por lo que es conveniente hacer la consulta con anticipación y evitar sorpresas el día de los comicios.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025 WhatsApp Voto Cámara Nacional Electoral
Notas relacionadas
Elecciones 2025: paso a paso, cómo votar con la Boleta Única de Papel este domingo 26 de octubre
Milei confirmó que va a "reacomodar" su Gabinete según los resultados de las elecciones legislativas
El Gobierno no podrá publicar datos nacionales en los resultados provisorios de la noche del domingo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar