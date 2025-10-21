Dónde voto en las elecciones 2025: cómo saber por WhatsApp en qué escuela, mesa y número de orden votar

Guardá el número del chatbot Vot-A: el primer paso es agendar el número oficial del chatbot Vot-A: +54 9 11 2455-4444. Este es el contacto verificado de la Cámara Nacional Electoral, por lo que se recomienda no usar otros números o enlaces no oficiales. Iniciá el chat: una vez guardado, abrí WhatsApp y enviá un simple “Hola”. El asistente Vot-A te responderá automáticamente con un menú de opciones y te guiará paso a paso para acceder al padrón electoral o resolver otras dudas sobre el proceso. Elegí la opción “¿Dónde voto?”: dentro del menú, seleccioná la alternativa “¿Dónde voto?”. A partir de ahí, el sistema te pedirá algunos datos personales para localizar tu información dentro del Padrón Definitivo 2025. Ingresá tus datos: el chatbot te solicitará tu número de documento (sin puntos ni espacios) y el género tal como figura en tu DNI: masculino, femenino o no binario. Con estos datos, Vot-A realiza una búsqueda inmediata en la base de datos de la CNE. Recibí la información: en segundos, recibirás un mensaje con todos tus datos de votación.

Qué más podés consultar con el chatbot Vot-A

El sistema Vot-A no solo informa dónde votás en las Elecciones 2025. También ofrece otros servicios útiles y recordatorios importantes para el día de la elección. Entre ellos:

Información sobre la Boleta Única Papel: este año se implementará un nuevo modelo de boleta en varias provincias, y el chatbot explica cómo funciona y cómo se utiliza correctamente.

Capacitaciones para autoridades de mesa: si fuiste designado o querés saber más sobre tus responsabilidades, podés consultar todo el material oficial desde la misma conversación.

Justificación de no emisión del voto: en caso de no poder presentarte a votar, el sistema te indica los pasos a seguir para justificar la ausencia.

Además, el chatbot recuerda datos clave que todos los electores deben tener en cuenta:

Horario de votación: de 8 a 18 horas. Si al cierre aún hay personas esperando, podrán votar igual.

Documentos válidos: se aceptan DNI tarjeta, la tarjeta del DNI libreta celeste (aunque diga "no válido para votar"), el DNI libreta verde o celeste, la Libreta de Enrolamiento (LE) y la Libreta Cívica (LC).

se aceptan DNI tarjeta, la tarjeta del DNI libreta celeste (aunque diga “no válido para votar”), el DNI libreta verde o celeste, la Libreta de Enrolamiento (LE) y la Libreta Cívica (LC). Requisito documental: el ejemplar del documento con el que te presentás debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.

Qué pasa si no encontrás tu lugar de votación

Si al consultar por WhatsApp no aparece tu información o detectás errores en los datos, la Cámara Nacional Electoral recomienda revisar el padrón desde su página oficial: www.padron.gob.ar. Allí podés confirmar tus datos personales y verificar si hubo modificaciones.

En algunos casos, los cambios de domicilio o actualizaciones de documento pueden tardar en reflejarse en el padrón, por lo que es conveniente hacer la consulta con anticipación y evitar sorpresas el día de los comicios.