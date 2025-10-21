Milei confirmó que va a "reacomodar" su Gabinete según los resultados de las elecciones legislativas

Y continuó: “Además, con nuestros aliados podemos llegar a 100 votos en la Cámara baja y es posible conseguir quórum también, entonces vamos a empezar con una dinámica parlamentaria que nos va a permitir viabilizar reformas”.

“Necesitamos la pared, mirar la configuración de potenciales aliados, que eso es un número más grande, y además queda un grupo intermedio con los cuales se puede dialogar y sacar reformas”, completó.

Javier Milei, sobre el Congreso

El Presidente insistió en que el Congreso fue un obstáculo durante el primer año de gestión. “Este año, por ser electoral, el Congreso tuvo una actitud muy destituyente. Nos torpedeaban todo el tiempo y no paraban de tomar acciones contra el modelo”, sostuvo, al cuestionar a los bloques opositores que frenaron varios de los proyectos impulsados por el oficialismo.

Para Milei, el resultado del domingo será clave para definir si su plan de reformas estructurales podrá avanzar. “La composición de las cámaras es muy importante; si uno no cambia esa composición es muy difícil después pasar proyectos”, subrayó.

milei_M.jpg Javier Milei denunció que le "afanaron" cinco mil mesas en las elecciones 2023 (Foto: NA).

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió al voto joven, un sector que fue decisivo en su llegada a la Casa Rosada y al que busca volver a movilizar. “De esta experiencia los más grandes ya aprendimos: los ‘enojaditos de Macri’ permitieron que volviera el kirchnerismo en 2019. Y no volvieron ni moderados ni mejores. Del otro lado están los Gremlins: les tirás agua y se convierten en monstruos; el agua es el poder”, expresó, en una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El Presidente reiteró que considera las legislativas como un punto de inflexión para su gobierno y aseguró que el país “se encuentra en el camino correcto”. “Las elecciones del domingo son muy importantes. Este será un momento bisagra de la gestión y es fundamental que la gente participe”, insistió.

Milei defendió su plan económico: “Estamos muchísimo mejor”

Milei también aprovechó la entrevista para defender su política económica y responder a las críticas por la inflación y la situación social. “Hoy la inflación es del 30%. Entiendo que es alta, pero estamos muchísimo mejor. Estamos en el camino correcto. El año que viene va a ser cero; tarda aproximadamente dos años en limpiarse”, aseguró.

Luego agregó: “No digo que somos Suiza, pero estamos a mitad de camino. No podemos tirar todo este esfuerzo a la basura y volver a lo que hacían los K. La tendencia es la correcta”.

Consultado por Guillermo Andino sobre la gente que no llega a fin de mes, el Presidente fue categórico: “Esas son cosas con golpe de efecto, generadas por encuestas truchas. La única forma de salir de la pobreza es con crecimiento económico. Para crecer necesitás inversión, porque genera puestos de trabajo, y eso se financia con ahorro”.