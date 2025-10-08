Durísima crítica del meteorólogo Matías Bertolotti a la Peregrinación a Luján: "Denigrante"

Fuerte cruce del meteorólogo Bertolotti en redes por sus críticas a la Peregrinación a Luján

Inicialmente, sus palabras fueron interpretadas como un cuestionamiento directo a los peregrinos, pero luego Bertolotti, al cruzarse fuertemente con un internauta que lo acusó de menospreciar a quienes participan de la peregrinación, aclaró que su comentario estaba dirigido a la organización del evento.

“Denigrante no es a los fieles, es a quien debe cuidarlos, que no tomaron en cuenta los riesgos de la noche ante una alerta naranja. ¿Si había un muerto qué pasaba?”, escribió en X.

Además, reforzó su postura contra la organización: “En países serios, responsables, se suspende todo. Insisto, gracias a Dios no hubo muertos, sí muchos atendidos. Pero hay que respetar las alertas", cerró.