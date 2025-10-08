En vivo Radio La Red
Trends
Matías Bertolotti
Peregrinación a Luján
Polémica

Durísima crítica del meteorólogo Matías Bertolotti a la Peregrinación a Luján: "Denigrante"

El meteorólogo de TN criticó con dureza la organización de la Peregrinación a Luján tras las intensas lluvias del fin de semana y generó polémica en redes sociales por sus declaraciones.

El meteorólogo Matías Bertolotti expresó su indignación por la multitud de fieles que participaron el fin de semana de la Peregrinación a Luján, en una jornada marcada por lluvias intensas y tormentas eléctricas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Leé también "El pueblo...": el mensaje de García Cuerva tras la Peregrinación a Luján
El pueblo...: el mensaje de García Cuerva tras la Peregrinación a Luján

A lo largo del día, miles de fieles partieron desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y otros puntos de la provincia de Buenos Aires, hasta llegar a la Basílica de Luján, en una de las manifestaciones de fe más multitudinarias del país. A pesar del mal clima, los peregrinos avanzaron entre oraciones, cánticos y pedidos por la paz, el trabajo y la unidad nacional.

Al dar el pronóstico del tiempo en TN, Bertolotti se refirió también a las imágenes de los peregrinos caminando bajo el temporal. “Es denigrante lo que hicieron”, dijo al aire, con evidente enojo. “Es terrible. Cuando les importa nada... Con tal de que la fe me va a salvar. ¿Vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?”, agregó.

Posteriormente, el fragmento fue difundido por la cuenta de X @RealTimeRating y en pocas horas se volvió viral, generando críticas por parte de los usuarios.

Fuerte cruce del meteorólogo Bertolotti en redes por sus críticas a la Peregrinación a Luján

Inicialmente, sus palabras fueron interpretadas como un cuestionamiento directo a los peregrinos, pero luego Bertolotti, al cruzarse fuertemente con un internauta que lo acusó de menospreciar a quienes participan de la peregrinación, aclaró que su comentario estaba dirigido a la organización del evento.

bertolotti

Denigrante no es a los fieles, es a quien debe cuidarlos, que no tomaron en cuenta los riesgos de la noche ante una alerta naranja. ¿Si había un muerto qué pasaba?”, escribió en X.

Además, reforzó su postura contra la organización: “En países serios, responsables, se suspende todo. Insisto, gracias a Dios no hubo muertos, sí muchos atendidos. Pero hay que respetar las alertas", cerró.

Se habló de
Matías Bertolotti Peregrinación a Luján
