Escándalo policial entre una ex Gran Hermano y su novio stripper: durísima acusación que podría terminar de la peor manera

Vale recordar que Andrea Lázaro tiene 42 años, es profesora de gimnasio, especializada en spinning e instructora en musculación. Fue conocida en su breve paso por Gran Hermano por su personalidad extrovertida y directa, y su objetivo principal al ingresar al programa de Telefe fue buscar pareja. Allí destacó por ser una jugadora sólida y fue muy querida en redes sociales. Pero abandonó el reality por decisión propia debido a problemas de salud.

IG Nico Bruni contra Andrea Lázaro

Además, fuera del programa, ha tenido una vida pública importante en la que reveló que había vendido contenido erótico durante un corto tiempo para pagar una deuda, pero se arrepintió y dejó esa actividad. En cuanto a su vida amorosa, ha tenido relaciones públicas y tras salir del reality confirmó su relación con un joven stripper llamado Nicolás Bruni, con quien ahora justamente está en medio de un grave escándalo.

Ella también ha hablado abiertamente sobre sus dificultades para encontrar una pareja estable después de un matrimonio anterior que terminó en divorcio. Andrea se describe como alguien intenso y con alta demanda emocional en las relaciones.

Por otro lado, su salida definitiva del reality estuvo marcada por polémicas debido a sus comentarios transfóbicos hacia otro participante, lo que la llevó a alejarse de los medios y el programa. Andrea se define como una mujer fuerte y sensible que busca vínculos genuinos y cara a cara en su vida personal.

Andrea Lázaro y Nico Bruni

Qué ex Gran Hermano dio un giro total en su carrera ante la falta de oportunidades y se mudará a otro país

Muchos participantes de realities se inscriben con la esperanza de construir una carrera en los medios, aunque la experiencia demuestra que solo unos pocos logran mantenerse en el tiempo. Uno de ellos es Sebastián “Bambi” Bello, exconcursante de la última edición de Gran Hermano, quien sorprendió al anunciar una decisión que representa un cambio total en su vida.

El joven mendocino de 24 años reveló que se mudará a la India para continuar su carrera como modelo, tras no encontrar las oportunidades que buscaba en el ambiente artístico argentino.

En diálogo con Se picó, el programa de streaming conducido por Gastón Trezeguet, Bambi contó los detalles de esta nueva etapa que está por comenzar. “Me voy a ir a India a vivir y trabajar de modelo. No conozco, nunca antes fui y ni siquiera conozco Europa, menos Asia. Sé que será una experiencia muy fuerte y el choque cultural muy grande”, expresó con entusiasmo y un toque de nerviosismo.

bambi 2

La propuesta le llegó a través de una agencia internacional, y el contrato ya está cerrado. “Ya firmé mi contrato con una agencia madre, que me hará el contacto con la agencia de India. La idea es trabajar de modelo y estoy contento y ansioso. Me mudo el mes que viene y mi familia aún no lo sabe: se están enterando ahora por este programa”, contó entre risas.

Lejos de tratarse de una decisión impulsiva, Bambi aseguró que todo está planificado. “Está todo hablado y firmado; sino no me iría. El contrato dura seis meses y pasaré las fiestas en la India. Lo tomo como otro Gran Hermano pero afuera”, bromeó, comparando la experiencia con su paso por el reality que lo hizo conocido.

Antes de ingresar a la casa más famosa del país, Bello ya trabajaba como modelo en Mendoza y había manifestado su deseo de ganar visibilidad para impulsar su carrera. “Busqué una agencia afuera, se dio esto y me voy a vivir una nueva experiencia. Estoy re contento y nervioso por el nuevo desafío que se viene”, concluyó, decidido a apostar por su sueño en tierras lejanas.