Política
Congreso
DNU
Panorama

¿Por qué la sesión de este miércoles pone en jaque la gobernabilidad y puede condicionar todo el mandato de Javier Milei?

Diputados debate una ley para limitar los decretos de necesidad y urgencia. Podrían quitarle a Milei una herramienta clave para gobernar.

Pablo Winokur
Pablo Winokur |
Milei firmando un documento junto a su hermana Karina (Foto: X Javier Milei).

A partir de las 12 del mediodía, la Cámara de Diputados debate, entre otras cuestiones, un proyecto de ley para limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Es la herramienta que tiene el Presidente para poder gobernar y legislar salteando el Congreso. Es un recurso que en teoría se debería usar de manera excepcional ("necesidad y urgencia") pero que en la práctica la usaron siempre los gobiernos para eludir debates parlamentarios.

La nueva ley -que ya tiene media sanción del Senado- delimita los alcances del uso de los DNU, aclara que solo se puede usar cada decreto para abordar un solo tema y -lo más importante- establece un plazo máximo de duración para los decretos: el Congreso tiene 90 días para ratificarlo y sino se cae.

Pero además, a diferencia de lo que pasa en la actualidad, las dos cámaras (Diputados y el Senado) tendrán que ratificarlos. Hoy se necesita que las dos cámaras lo rechacen para que un DNU pierda vigencia, algo que en la práctica nunca había sucedido hasta que llegó Milei al poder.

La historia de los DNU

El instrumento de los DNU fue planteado por la Reforma Constitucional de 1994. Antes se usaban los decretos pero no estaban reglamentados. Por eso, en el Pacto de Olivos se decidió darle carácter constitucional a la herramienta para que el Presidente, en situaciones excepcionales, pudiera firmar los decretos pero con control parlamentario.

Lo explicita el art. 99. inciso 3º de la Constitución que establece cuándo puede emitir decretos de necesidad y urgencia. La misma Constitución establece que ese control deberá regularse a partir de una ley del Congreso.

Pasaron 12 años hasta que se pudo discutir una ley para regular los DNU. Fue en 2006, cuando se aprobó un proyecto de la entonces primera dama y senadora, Cristina Fernández de Kirchner.

La ley tenía básicamente tres grandes componentes:

-Se creaba una comisión bicameral de análisis de los DNU (la de Trámite Legislativo), que podía dictaminar pero de manera no vinculante.

-Para voltear los decretos se necesitaba el rechazo expreso de las dos cámaras.

-Si las cámaras no lo trataban, se consideraba la "sanción ficta": es decir, queda vigente hasta tanto se rechace.

En el debate parlamentario, Cristina defendió su propuesta. Curiosamente la oposición encabezada por la UCR tomó un proyecto que unos años antes había presentado la propia Cristina Kirchner cuando era opositora: era una norma más parecida a la que hoy quiere aprobar la oposición a Milei.

¿Por qué Cristina cambió de posición en esos años donde pasó de diputada rasa a primera dama? El argumento formal fue que el Gobierno de Néstor Kirchner usaba los DNU en favor del pueblo, en cambio los anteriores (Menem y De la Rúa) legislaban por decreto para perjudicar a la gente. Básicamente, lo mismo que ahora dice Milei.

¿Cómo sigue y qué significa?

Si se aprueba en diputados, de todos modos Milei podría vetar la iniciativa. Tiene diez días hábiles para hacerlo. Luego, el Congreso puede insistir pero necesita 2/3 de los votos en cada cámara para eso.

Si los tendrá o no, depende de cómo le vaya a La Libertad Avanza en las próximas elecciones. Con una elección decorosa puede alcanzar el tercio en Diputados y bloquear el veto. En cambio, si se replicara la tendencia de la Provincia de Buenos Aires y sufriera una derrota o empate técnico, Milei se quedaría sin esta herramienta fundamental para encarar los dos años que le quedan de gestión.

Pablo Winokur
Por Pablo Winokur
