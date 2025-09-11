Eclipse solar: cuándo será el próximo en septiembre y dónde se podrá ver

El eclipse será visible en el sur de Australia, especialmente a lo largo de la costa este, en Nueva Zelanda -donde podrá observarse al amanecer del 22 de septiembre-, en varias islas del Pacífico y en sectores de la Antártida. Quienes se encuentren en estas regiones podrán disfrutar del evento astronómico.

La NASA indicó que el siguiente eclipse solar ocurrirá el 6 de febrero de 2027. Ese mismo año, el 2 de agosto, se espera un eclipse solar total de larga duración, con más de seis minutos de oscuridad completa, uno de los períodos de totalidad más largos registrados.

La sombra lunar avanzará sobre una franja de 258 kilómetros de ancho y más de 15.000 kilómetros de largo, atravesando diez países. En esa trayectoria estarán España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Solo en esa zona se experimentará la oscuridad total, con el cielo transformado en un atardecer de 360 grados en pleno mediodía.