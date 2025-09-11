Eclipse solar: cuándo será el próximo en septiembre y dónde se podrá ver

El domingo 21 de septiembre, varias regiones del planeta podrán observar un eclipse solar parcial, un evento astronómico que, aunque no es raro, siempre atrae la atención por su espectacularidad.
Próximamente, el cielo ofrecerá un espectáculo astronómico que podrá observarse desde distintas regiones del mundo.
El próximo eclipse solar parcial será el 21 de septembre.
El domingo 21 de septiembre, varias regiones del planeta podrán observar un eclipse solar parcial, un evento astronómico que, aunque no es raro, siempre atrae la atención por su espectacularidad.
Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, bloqueando solo parte de su luz y proyectando una sombra que hace que el cielo se oscurezca un poco, como al amanecer o al atardecer. Se desarrolla en varias etapas:
Inicio parcial: la Luna comienza a cubrir el Sol.
Punto máximo: gran parte del disco solar queda oculto, ofreciendo la vista más impactante.
Fin parcial: la Luna termina de moverse y el Sol recupera su forma completa. En este caso, las fases de totalidad no aplican, dado que solo se cubrirá parcialmente el Sol.
El eclipse será visible en el sur de Australia, especialmente a lo largo de la costa este, en Nueva Zelanda -donde podrá observarse al amanecer del 22 de septiembre-, en varias islas del Pacífico y en sectores de la Antártida. Quienes se encuentren en estas regiones podrán disfrutar del evento astronómico.
La NASA indicó que el siguiente eclipse solar ocurrirá el 6 de febrero de 2027. Ese mismo año, el 2 de agosto, se espera un eclipse solar total de larga duración, con más de seis minutos de oscuridad completa, uno de los períodos de totalidad más largos registrados.
La sombra lunar avanzará sobre una franja de 258 kilómetros de ancho y más de 15.000 kilómetros de largo, atravesando diez países. En esa trayectoria estarán España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Solo en esa zona se experimentará la oscuridad total, con el cielo transformado en un atardecer de 360 grados en pleno mediodía.