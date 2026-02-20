El búnker del fin del mundo: así son los refugios de lujo donde los multimillonarios planean sobrevivir a una catástrofe

Algunos complejos pueden operar de manera autónoma entre uno y cinco años. Para lograrlo, combinan generadores eléctricos, baterías de respaldo y tecnología de reciclaje de agua y residuos.

shelter-set250310-240219-multi-entry-room-huge-bunker-43

La ubicación es uno de los secretos mejor guardados. Muchos se encuentran en zonas rurales de Estados Unidos o Europa, lejos de grandes ciudades y de posibles objetivos militares. El acceso suele estar restringido a los propietarios y a un grupo reducido de personas previamente seleccionadas.

En varios casos no alcanza con tener el dinero para comprar una unidad: los desarrolladores evalúan perfiles profesionales que puedan resultar útiles en una situación de emergencia, como médicos, ingenieros o especialistas en seguridad.

Cuánto cuesta un lugar bajo tierra

El valor de estos refugios varía según el tamaño y las prestaciones. Un espacio individual puede arrancar en cifras cercanas al millón de dólares, mientras que los departamentos más grandes superan ampliamente ese monto.

A ese costo inicial se suman expensas destinadas al mantenimiento de las instalaciones, la renovación de alimentos y el funcionamiento permanente de los sistemas de seguridad y energía.

shelter-set201018-door-empty-room-43

El interés por este tipo de construcciones aumentó en los últimos años impulsado por la pandemia, los conflictos internacionales y el temor a eventos climáticos extremos. Empresas especializadas en arquitectura de supervivencia multiplicaron sus consultas y ampliaron su oferta con refugios personalizados.

Más que simples estructuras de emergencia, estos búnkeres representan una nueva forma de inversión para un sector que busca asegurar su futuro frente a cualquier escenario. Bajo tierra, lejos del ruido del mundo, la promesa es la misma: seguir viviendo incluso cuando todo lo demás se detenga.