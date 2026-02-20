El búnker del fin del mundo: así son los refugios de lujo donde los multimillonarios planean sobrevivir a una catástrofe
Piscinas, cines y reservas de comida para años: cómo son los complejos subterráneos diseñados para vivir sin salir a la superficie.
Lejos de la superficie y protegidos por toneladas de hormigón y acero, existen complejos subterráneos diseñados para resistir desde guerras nucleares hasta pandemias globales. Equipados con tecnología de última generación y comodidades impensadas para un espacio bajo tierra, estos búnkeres de lujo se convirtieron en el plan de escape de millonarios que buscan garantizar su supervivencia ante un escenario extremo.
Ciudades subterráneas con cine, piscina y hasta spa
Uno de los casos más conocidos es el complejo levantado en un antiguo silo nuclear en Kansas, Estados Unidos, donde se construyeron departamentos subterráneos capaces de albergar a decenas de personas durante años sin necesidad de salir al exterior. Cada unidad puede costar millones de dólares y cuenta con cocina completa, dormitorios, sistemas de entretenimiento y reservas de alimentos.
Además de los espacios privados, el lugar tiene áreas comunes que incluyen piscina climatizada, gimnasio, muro de escalada, cine, consultorio médico y sectores de cultivo hidropónico para producir verduras frescas. Todo está pensado para sostener una vida normal en condiciones de aislamiento total.
Aire propio y autonomía durante años
El corazón de estos refugios no está en el lujo sino en la ingeniería. Los búnkeres poseen sistemas independientes de generación de energía, reservas de agua potable, filtros de aire capaces de bloquear partículas radiactivas y depósitos de combustible que permiten funcionar sin contacto con el exterior durante largos períodos.
Algunos complejos pueden operar de manera autónoma entre uno y cinco años. Para lograrlo, combinan generadores eléctricos, baterías de respaldo y tecnología de reciclaje de agua y residuos.
La ubicación es uno de los secretos mejor guardados. Muchos se encuentran en zonas rurales de Estados Unidos o Europa, lejos de grandes ciudades y de posibles objetivos militares. El acceso suele estar restringido a los propietarios y a un grupo reducido de personas previamente seleccionadas.
En varios casos no alcanza con tener el dinero para comprar una unidad: los desarrolladores evalúan perfiles profesionales que puedan resultar útiles en una situación de emergencia, como médicos, ingenieros o especialistas en seguridad.
Cuánto cuesta un lugar bajo tierra
El valor de estos refugios varía según el tamaño y las prestaciones. Un espacio individual puede arrancar en cifras cercanas al millón de dólares, mientras que los departamentos más grandes superan ampliamente ese monto.
A ese costo inicial se suman expensas destinadas al mantenimiento de las instalaciones, la renovación de alimentos y el funcionamiento permanente de los sistemas de seguridad y energía.
El interés por este tipo de construcciones aumentó en los últimos años impulsado por la pandemia, los conflictos internacionales y el temor a eventos climáticos extremos. Empresas especializadas en arquitectura de supervivencia multiplicaron sus consultas y ampliaron su oferta con refugios personalizados.
Más que simples estructuras de emergencia, estos búnkeres representan una nueva forma de inversión para un sector que busca asegurar su futuro frente a cualquier escenario. Bajo tierra, lejos del ruido del mundo, la promesa es la misma: seguir viviendo incluso cuando todo lo demás se detenga.