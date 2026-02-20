Alarma en Mercado Libre por un paquete sospechoso tras la explosión en Gendarmería

Embed

Tras el hallazgo, se dispuso la evacuación preventiva de las instalaciones y se dio aviso a las autoridades competentes, que iniciaron tareas para determinar el origen y el contenido del envío.

El procedimiento se realizó sin incidentes y bajo estrictas medidas de prevención, mientras se evaluaba la posible peligrosidad del paquete.

Situación controlada y reanudación de actividades

Horas más tarde, desde Mercado Libre informaron que la situación estaba bajo control y que el funcionamiento del centro logístico volvió a la normalidad.

“La seguridad de nuestros colaboradores es nuestra prioridad y estamos colaborando con las autoridades”, destacaron desde la empresa. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el contenido del paquete ni sobre si representaba un riesgo concreto.

El contexto: explosión en la Escuela de Gendarmería

El episodio ocurrió pocas horas después de la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería, donde tres personas resultaron heridas tras la detonación de un artefacto dentro de una encomienda que llevaba varios meses almacenada.

El hecho tuvo lugar en el edificio ubicado sobre la avenida Paseo Colón al 500, en el barrio de San Telmo. De acuerdo con el parte oficial, dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Argerich con quemaduras, mientras que otra persona fue asistida con oxígeno en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Justicia federal, que busca determinar si se trató de un atentado y cuál fue el origen del explosivo.

Investigación y posibles vínculos

Uno de los puntos que analizan los investigadores es la modalidad de envío. El paquete que detonó en Gendarmería habría llegado mediante un servicio de logística similar al que utilizan plataformas de comercio electrónico.

Según trascendió, el destinatario de la encomienda era el excomandante mayor Diego Gasparutti, quien estuvo al frente de la institución entre 2021 y 2022 y actualmente se encuentra retirado.

El explosivo se activó cuando el paquete fue manipulado por dos personas dentro de una oficina. Ambos resultaron heridos.

Las autoridades ahora intentan establecer la trazabilidad del envío, identificar a quienes lo despacharon y descartar la existencia de otros paquetes peligrosos.

Refuerzo de controles y preocupación en el sector

Tras ambos episodios, se reforzaron los controles en centros logísticos y dependencias públicas. El objetivo es prevenir nuevas amenazas y garantizar la seguridad en un contexto de alerta.

Mientras tanto, la investigación avanza para esclarecer lo ocurrido y determinar si existe alguna conexión entre los hechos. Por ahora, las autoridades mantienen un seguimiento activo de la situación y no descartan nuevas medidas preventivas.