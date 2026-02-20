Cómo duermen, se bañan y trabajan los astronautas en la Estación Espacial Internacional: la intimidad en el lugar más extremo del universo

La higiene personal plantea un desafío aún mayor. En el espacio no hay duchas porque el agua no cae: se agrupa en burbujas flotantes que podrían introducirse en los equipos electrónicos y provocar fallas. Por eso los astronautas se limpian con toallas húmedas, esponjas con jabón especial y un tipo de shampoo que no necesita enjuague. El procedimiento consiste en aplicar pequeñas cantidades de agua que quedan adheridas a la piel y retirarlas luego con una toalla. Todo está pensado para utilizar la menor cantidad posible de líquido, ya que cada gota es un recurso valioso.

El baño es, probablemente, el dispositivo más complejo de la estación. El inodoro funciona mediante un sistema de succión que reemplaza la acción de la gravedad y requiere un entrenamiento específico antes del viaje. Los astronautas deben sujetarse con los pies y asegurarse de que la posición sea la correcta para que el mecanismo de vacío haga su trabajo. Nada se desperdicia: la orina se recicla mediante un proceso que la transforma nuevamente en agua potable, que después se utiliza para beber o preparar alimentos. En el espacio, el concepto de residuo prácticamente no existe.

La ropa tampoco sigue las reglas terrestres. No hay lavarropas ni sistemas para higienizar las prendas, de modo que se utilizan varias veces y luego se descartan en cápsulas de carga que se desintegran al reingresar en la atmósfera. Por esa razón están fabricadas con materiales especiales que reducen los olores y permiten un uso prolongado.

El propio cuerpo cambia en microgravedad y eso también altera la rutina. Los fluidos se desplazan hacia la parte superior, el rostro se ve más hinchado y las piernas pierden volumen. Al mismo tiempo disminuyen la masa muscular y la densidad ósea, lo que obliga a los astronautas a realizar ejercicio durante al menos dos horas por día. Ese entrenamiento no solo es clave para la salud física: también ayuda a mantener un ciclo de descanso más estable en un entorno donde no existen las referencias naturales.

La privacidad es mínima. Aunque cada tripulante cuenta con su cabina para dormir, la mayor parte de la vida transcurre en módulos compartidos y los horarios están planificados con precisión. La organización del tiempo es fundamental para evitar el estrés y sostener el equilibrio psicológico durante misiones que pueden extenderse por seis meses o más.

Nada de lo que ocurre en la Estación Espacial Internacional es improvisado. Las formas de descansar, higienizarse y vestirse forman parte de un enorme experimento sobre la adaptación humana fuera de la Tierra. Cada hábito cotidiano aporta información para el futuro de la exploración espacial y para misiones de larga duración, como los viajes a la Luna o a Marte.

En ese laboratorio que gira alrededor del planeta a 28.000 kilómetros por hora, la rutina es el vínculo más fuerte con la vida terrestre. Dormir dentro de una bolsa sujeta a la pared y bañarse con una esponja no es una incomodidad, sino la manera en que la humanidad aprendió a seguir siendo humana incluso en el espacio.