Baradel se suma al paro contra Axel Kicillof y peligra el inicio de clases en Buenos Aires

En el documento de reclamos, los sindicatos incluyeron primero demandas dirigidas al Gobierno nacional, como la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), la convocatoria a paritaria nacional, el aumento del presupuesto educativo y el rechazo a proyectos vinculados con la llamada “libertad educativa”. También reclamaron la normalización de transferencias de fondos adeudados a la provincia.

No obstante, el núcleo del conflicto es la discusión salarial con la administración provincial. Los gremios consideran insuficiente la oferta presentada en la última negociación y piden una mejora que recomponga los ingresos del sector.

La propuesta rechazada

La propuesta oficial planteaba un incremento del 3% para febrero, que elevaba el salario inicial docente a algo más de 760.000 pesos y superaba el millón y medio para quienes trabajan jornada completa. Tras el rechazo sindical, el diálogo quedó interrumpido, con pocos días hábiles para intentar reactivarlo.

Mientras tanto, el Ejecutivo bonaerense dispuso liquidar un 1,5% a cuenta de futuros aumentos, decisión que también alcanzó a otros empleados estatales sin acuerdo paritario.

El sistema educativo provincial, uno de los más grandes de la región, reúne más de 20.000 establecimientos entre gestión pública y privada y concentra una parte sustancial del presupuesto, destinada principalmente al pago de salarios.

AXEL KICILLOF INSISTIRÁ CON LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE INTENDENTES AXEL KICILLOF INSISTIRÁ CON LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE INTENDENTES

La actual directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, quien asumió recientemente en reemplazo de Alberto Sileoni, podría iniciar su gestión atravesada por medidas de fuerza.

Hasta ahora, el gobierno provincial había logrado mantener una relación relativamente estable con los gremios docentes, aunque en los últimos meses comenzaron a aparecer fricciones. En diciembre pasado, la FEB ya se había apartado de un acuerdo salarial aceptado por el resto de los sindicatos y durante el año anterior se registraron protestas con paros y sanciones por ausencias.

El escenario también está atravesado por disputas internas sindicales. En el caso de Suteba, la conducción enfrenta cuestionamientos de sectores opositores y de las bases en un contexto marcado por la cercanía de elecciones internas.

Desde las organizaciones advirtieron que el paro podría suspenderse si aparece una oferta mejor en los próximos días. De lo contrario, anticipan que el plan de lucha podría intensificarse con nuevas medidas que afecten el calendario escolar.