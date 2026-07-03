Suiza derrotó con autoridad a Argelia e hizo historia: clasificó a los octavos del Mundial

A los 10 minutos, una recuperación en campo propio derivó en una veloz transición ofensiva encabezada por el juvenil Johan Manzambi, de apenas 20 años. El mediocampista desbordó por la izquierda y envió un centro rasante para que Breel Embolo solo tuviera que empujar la pelota al fondo del arco.

Con la ventaja en el marcador, los suizos reacomodaron su esquema defensivo con una línea de cinco mediocampistas, cerrando todos los espacios y obligando a Argelia a mover el balón sin encontrar profundidad.

La única llegada de verdadero peligro del conjunto africano en la primera parte llegó en el tiempo agregado, cuando Ibrahim Maza remató apenas desviado junto al primer palo.

Suiza hizo historia en el Mundial 2026: eliminó a Argelia y avanzó a octavos. (Foto: Reuters)

Ndoye sentenció el partido en el complemento

El segundo tiempo comenzó de la mejor manera para Suiza. Apenas iniciada la etapa final, una jugada por la banda derecha terminó con un despeje defectuoso de Rafik Belghali, que dejó la pelota servida para Dan Ndoye. El extremo definió con precisión ante la salida de Luca Zidane y amplió la diferencia.

El gol terminó de desarmar el planteo argelino. El capitán Riyad Mahrez tuvo la oportunidad de descontar pocos minutos después, pero su remate fue bloqueado por un defensor en una acción que simbolizó la frustración ofensiva del conjunto dirigido por Vladimir Petkovic.

Una defensa casi perfecta

Suiza hizo historia en el Mundial 2026: eliminó a Argelia y avanzó a octavos. (Foto: Reuters)

Con Granit Xhaka como líder del mediocampo y del orden táctico, Suiza volvió a apostar por un bloque compacto que prácticamente no concedió espacios.

Argelia monopolizó la posesión durante varios pasajes del encuentro, pero nunca encontró la forma de romper el entramado defensivo europeo.

En el tramo final, el ingresado Fabian Rieder desperdició una ocasión increíble con el arco prácticamente libre, aunque el error no modificó el resultado ni empañó una actuación que fue ampliamente superior.

Murat Yakin destacó la actuación colectiva

Tras el encuentro, el entrenador suizo celebró el rendimiento de sus dirigidos y destacó especialmente el compromiso defensivo del equipo. "Hoy hicimos un gran trabajo defensivo. Nos defendimos con mucha solidez durante todas las fases del partido y prácticamente no les concedimos oportunidades", aseguró.

Yakin también elogió la capacidad del equipo para ejecutar el plan de juego. "Era importante marcar en el momento justo. Después del primer gol dominamos el partido y creo que merecimos plenamente avanzar de ronda", sostuvo.

Consultado sobre si prefería enfrentar a Colombia o Ghana en los octavos de final, el técnico fue contundente. "No hay rivales fáciles. Para seguir avanzando todo tiene que salir perfecto, desde lo táctico hasta la intensidad en cada detalle", afirmó.

Ndoye celebró un gol muy esperado

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Dan Ndoye, autor del segundo tanto y una de las figuras del encuentro. El futbolista del Nottingham Forest explicó que necesitaba recuperar ritmo tras varios meses de inactividad antes del Mundial y reconoció que ansiaba volver a convertir.

"Antes del Mundial había jugado muy poco. Buscaba este gol desde hacía tiempo, pero cuando uno lo busca demasiado, a veces no llega. Hoy simplemente salí a jugar como sé hacerlo y apareció de manera natural", expresó.

Un triunfo histórico para Suiza

Además de la clasificación, la victoria quedó marcada por un dato histórico: Suiza volvió a ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo después de 88 años, ya que su último triunfo en estas instancias se remontaba al Mundial de Francia 1938.

Ahora, el seleccionado europeo intentará seguir haciendo historia cuando dispute los octavos de final frente al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana, nuevamente en la ciudad canadiense de Vancouver.