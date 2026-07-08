Floppy Tesouro prendió fuego a un jugador de la Selección Argentina: "Está casado y..."

Ante esa observación, Floppy Tesouro, que atraviesa un gran presente amoroso con Salvador Becciu, contó que aquella vez optó por no devolver el gesto virtual del jugador: "No puse nada por las dudas, que nada se malinterprete", explicó.

La conductora le consultó si se trataba de un señor comprometido y si juega ahora en el último Mundial, a lo que la mamá de Moorea aseguró entre risas sin entrar en más detalles: "Sí, no vamos a hacer quilombo. Fue un aplauso buena onda".

"En esta no me voy a meter ni loca que nuestra Selección la tenemos que cuidar hasta que termine el Mundial de esto no se habla", cerró Pampita evitando profundizar en el tema en medio del furor por el Mundial 2026 y la ilusión de toda la Argentina antes del duelo frente a Suiza por los cuartos de final.

La confesión de Pampita sobre sus casamientos fallidos

Pampita se despachó con una curiosa reflexión acerca de sus bodas que no prosperaron con el correr de los años y sorprendió a sus compañeros de programa en el streaming Mundo Mundial (DGO) .

Fue al hacer referencia indirecta primero a su casamiento con Martín Barrantes en 2002 -separándose en 2004- y luego con Roberto García Moritán en 2019, terminando la relación en 2024 en medio de un gran escándalo.

"Nunca probé ningún tipo de alcohol, tomo solo limonada, lo mio es muy aburrido”, confesó de entrada en medio de una distendida charla con sus compañeros en el estudio.

El conductor Andy Kusnetzoff recordó al instante haberla visto en varios eventos que coincidieron y se mostró sorprendido por esa revelación: “Te vi en mil brindis con gente importante en Fin de Año y con un champagne en la mano, nunca probó”.

"He probado cervezas sin alcohol porque representé a una marca pero me ponían sin alcohol”, comentó la modelo remarcando que nunca tomó bebidas alcohólicas. Y ahí lanzó entre risas un inesperado comentario recordando sus bodas del pasado que no prosperaron con el correr de los años: “Siempre brindé sin alcohol, capaz por eso fue que me fue como me fue”, dijo Pampita con humor recordando sus anteriores relaciones que la marcaron a lo largo de su vida y desatando las risas de todos.