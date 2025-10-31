El Chino Darín brilla en Netflix con el estreno de una nueva serie limitada de 5 episodios

Chino Darín Netflix 1 Foto: Gentileza Netflix

El nuevo desafío actoral del Chino Darín

Para el Chino Darín, interpretar a "El Ruso" representa un salto artístico y una apuesta diferente dentro de su carrera. El actor, conocido por su participación en producciones como El reino, La odisea de los giles y El ángel, asume ahora un papel con un alto grado de complejidad emocional y física.

Sebastián Borensztein, detrás de la cámara

El creador de la serie, Sebastián Borensztein, vuelve a colaborar con el Chino después del éxito de La odisea de los giles, donde el actor compartió elenco con su padre, Ricardo Darín. En esta ocasión, Borensztein asume la doble tarea de guionista y director, apostando por un relato que combina drama histórico, thriller y romance.

Netflix apuesta por las series y películas argentinas

El proyecto protagonizado por el Chino Darín se suma a una creciente lista de producciones argentinas en Netflix que han logrado gran repercusión internacional. Títulos como El Eternauta, Envidiosa o División Palermo han demostrado el interés global por las narrativas locales con identidad propia.

Chino Darín Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix

Desde la plataforma aseguran que la ficción tiene todos los elementos para conquistar al público internacional: una historia universal, un protagonista carismático y un contexto histórico fascinante.

El misterio detrás del título y el estreno en Netflix

Hasta el momento, Netflix mantiene en reserva el título oficial de la serie, así como los detalles del reparto completo. Lo que sí se confirmó es que la producción constará de cinco episodios y que cada uno abordará una etapa distinta del viaje del protagonista, desde su partida en Buenos Aires hasta su destino final en Alemania.

El formato de serie limitada permitirá un desarrollo narrativo intenso, sin relleno y con un cierre contundente.

El mensaje del Chino Darín tras confirmarse que Úrsula Corberó está embarazada

La actriz española Úrsula Corberó confirmó que está embarazada, fruto de su relación con el Chino Darín. En un posteo en su cuenta de Instagram, la artista compartió la feliz noticia con sus seguidores.

ursula corbero3

"Esto no es IA", fue el mensaje que subió junto a una foto donde se la ve luciendo la pancita. En el epígrafe añadió dos emojis: un corazón y una carita con los ojos llenos de lágrimas.

En sus historias de Instagram, el Chino Darín reposteó la imagen de su pareja y también utilizó emojis para expresar sus emociones en este momento tan especial.

Sin dudas, el actor argentino y su pareja española están viviendo la mayor alegrías de sus vidas. Una hermosa noticia que, al parecer, ya impactó en el corazón de los Darín.