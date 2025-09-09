El conmovedor mensaje del Chino Darín tras confirmarse que Úrsula Corberó está embarazada

En sus historias de Instagram, el Chino Darín reposteó la imagen de su pareja y también utilizó emojis para expresar sus emociones en este momento tan especial.

Sin dudas, el actor argentino y su pareja española están viviendo la mayor alegrías de sus vidas. Una hermosa noticia que, al parecer, ya impactó en el corazón de los Darín.

De hecho, la mamá del Chino comentó el posteo de Úrsula Corberó. "Me explota el corazón de alegría y amor! Los amo con mi vida a los tres!! Que locura hermosa, que lindos, que ansiedad! Felicidades para uds y para mí jajaja! Lo bella que estas @ursulolita", escribió Florencia Bass en la publicación.

Cómo nació el amor entre Úrsula Corberó y El Chino Darín

La historia entre Úrsula Corberó y Chino Darín comenzó en 2015, cuando coincidieron en el rodaje de la serie española La embajada. Él encarnaba a un diplomático argentino y ella a una joven rebelde, y la conexión que apareció en la ficción rápidamente se trasladó a la realidad. Desde entonces, sostienen una relación estable y reservada, que se afianzó con viajes, proyectos compartidos y un bajo perfil mediático, aunque cada tanto sorprenden con gestos o declaraciones sobre su romance.

Con el correr de los años, dejaron en claro que sus diferencias de carácter no fueron un obstáculo, sino parte del equilibrio que lograron como pareja: mientras él busca la aventura y lo imprevisto, ella se inclina por la tranquilidad y los planes más íntimos, complementándose sin dejar de lado su esencia personal.

Tanto Úrsula como Chino remarcaron en diversas entrevistas que el secreto de su relación está en el respeto y la libertad. Cada uno conserva sus tiempos, proyectos y formas de disfrutar, pero siempre se reencuentran para compartir lo que más valoran: la simpleza y el estar juntos.

¿Cuántos años lleva Úrsula Corberó en pareja con El Chino Darín?

El Chino Darín y Úrsula Corberó llevan casi 10 años de relación. Juntos han vivido todo tipo de situaciones, incluyendo una pandemia -que a la actriz sorprendió junto a la familia Darín en Argentina y a 13.000 kilómetros de su tierra natal-. Esa experiencia lo hizo más inseparables.

¿Dónde viven Úrsula Corberó y el Chino Darín?

Úrsula Corberó y el Chino Darín viven juntos en un departamento en el centro de Barcelona, en un barrio bohemio y alternativo como Vila de Gràcia. La vivienda tiene una arquitectura clásica con techos altos y molduras, pero está decorada con un estilo minimalista y moderno, predominando el color blanco.

Ellos se han encargado de darle un toque personal a cada rincón del hogar.

La propiedad, que refleja el estilo sofisticado de la pareja, cuenta con detalles arquitectónicos como molduras y suelos originales, y se estima que está valorada en unos 400.000 euros.