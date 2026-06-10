Cami Mayan se puso en la piel de Shakira y lanzó un filoso dardo contra Mac Allister y su madre

La influencer también aprovechó para responderles a quienes suelen cuestionarla en redes sociales. “Que tengo boca grande y que fea soy, no ven la mínima virtud”, disparó. Acto seguido, agregó: “Que lo bueno se me duplique y la venta de amis se multiplique. No se olviden, sé cuánto pesa, cuando me jodan, les tiro esa. Y entendí que no es culpa mía que me critiquen. Soy la amiga de las girls, perdón que los ubique”.

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Uno de los momentos más comentados llegó cuando lanzó una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a su exentorno familiar. “Me dejaron de enemiga a la suegra, la prensa en la puerta y la Dyson en venta. Pero Brighton ya no existe, se acabó la aventura; elijo antes mi pollera de bolsa de basura”, sentenció.

Sobre el cierre, retomó el estribillo principal del tema y dejó otro mensaje contundente: “Y una popstar como yo nace de un cambio de actitud... Un cambio de actitud... Tengo un futuro grande y por todo voy, esa es mi máxima virtud. Un cambio de actitud... Se les terminó el minutito”.

Como era de esperarse, el videoclip generó una inmediata repercusión. Mientras sus compañeros de programa celebraron la performance y se sumaron a cantar la canción al aire, en las redes sociales las reacciones estuvieron lejos de ser unánimes.

Entre los comentarios que más circularon aparecieron mensajes como: “Ya está mamá no sos, no fuiste ni nunca vas a ser graciosa. Soltá de una vez. El pibe ya siguió adelante. Superalo”, “¿Por qué escuché esto?”, “Por suerte no se activó el sonido”, “Gracias Alexis por separarte”, “Cuando dice sé cuánto pesa. Madre” y “¿Una popstar como yo dice? Hace dos años que está colgada de Alexis. Hermana, podrías hacer algo propio”. Así, una vez más, Camila Mayán logró convertirse en tendencia y quedar en el centro de la conversación.

Cami Mayan imitando a Shakira

Qué dijo Camila Mayan cuando se enteró que Ailén Cova se bajó del documental sobre las mujeres de la Selección Argentina

La cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó y en Telefe avanzan con la producción de Muchachas, un ciclo especial grabado durante 2024 que pone el foco en las mujeres que acompañan a los futbolistas de la Selección Argentina. Sin embargo, una de las figuras que iba a formar parte del proyecto finalmente decidió no participar.

Se trata de Ailén Cova, actual pareja de Alexis Mac Allister, quien optó por dar un paso al costado antes del estreno. Según trascendió, la decisión estaría vinculada al temor de recibir críticas y comentarios negativos por parte de seguidores de Cami Mayan, exnovia del mediocampista.

En ese contexto, el móvil de SQP (América TV) fue en busca de la palabra de Cami Mayan, quien en un principio evitó involucrarse en la polémica. "No sé qué te puedo decir al respecto. La verdad es que nunca se puede dar una respuesta correcta en estos casos", expresó la influencer.

cami mayan a

Acto seguido, dejó en claro su incomodidad ante la consulta y señaló: "Sinceramente no sé por qué tengo que estar dando la cara yo. Vos nombraste a 4 personas y ninguna era yo. Es incómodo, quedo en un lugar raro, en un gris legal".

No obstante, el cronista insistió con las preguntas y le consultó directamente si creía que Ailén había abandonado el proyecto por miedo a las reacciones de quienes la apoyan a ella. Fue entonces cuando Cami respondió sin vueltas: "¿Se bajó? Mirá, cada vez que tengo dudas sobre hacer o no algo pienso: ¿Hice algo malo? No. ¿Le estoy haciendo mal a alguien con esto? No. Entonces lo hago. Si el resto no puede responderse eso a ellos mismos, ya no sé".

Con esa reflexión, la influencer dejó entrever cuál es su postura frente a la decisión atribuida a Ailén Cova, reavivando una polémica que sigue dando que hablar.