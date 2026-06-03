Cristian U reveló quiénes merecen llegar a la final de Gran Hermano y sorprendió con su elección

Cristian U fue contundente: “Así que debo decir que hay un apoyo, si vos me preguntás a quién apoyaría, yo lo apoyo a Emanuel, porque el resto me parecen terribles, no entienden nada, no saben dónde atacar al compañero, no saben cuándo aflojar, no saben cuándo realmente tienen que llorar, nada”.

En segundo lugar mencionó a Manuel Ibero: “En segundo lugar me gusta Manuel también, me gusta Manuel porque es pibe, es pendejo y es bastante astuto, sabe pelear, ha dejado sin palabras muchas veces a varios participantes”.

La tercera elegida fue Pincoya: “La tercera que me gusta es Pincoya, me parece una mujer que cuando tuvo que meter, metió, ahora está agachada, no sé si está agachada porque se cansó, porque se aburrió, porque está esperando el momento para meter el zarpazo de nuevo, que sería lo fundamental, la verdad que no lo sé, pero Pincoya también me parece muy buena”.

Por último, cerró con una frase filosa hacia el resto de los jugadores: “El resto, lo digo con todo respeto, chicos, vayan a La casa de los famosos, hagan un Gran Geriátrico, no sé, hagan algo distinto para poder concursar y ver si lo pueden ganar porque es lamentable”.

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Cuál fue la fuertísima acusación de Cristian U contra Santiago del Moro y Gran Hermano

Cristian Urrizaga volvió a instalarse en el centro de la escena mediática tras sus declaraciones en Desayuno Americano (América TV). El ganador de Gran Hermano 2011 habló sin filtro y lanzó fuertes cuestionamientos hacia Santiago del Moro, apuntando incluso a su ausencia en los programas relacionados con el reality de Telefe.

Su figura sigue siendo una de las más emblemáticas del formato. Con un estilo directo y provocador, Cristian U marcó un antes y un después en la dinámica del juego, dejando huella en la historia del programa. Jugadores posteriores, como Juliana “Furia” Scaglione, tomaron elementos de su estrategia, lo que demuestra la influencia que aún conserva.

En medio de las especulaciones de los seguidores sobre por qué nunca fue convocado como panelista desde su regreso a la televisión en 2022, el propio Urrizaga decidió dar su explicación. “Dije lo que pienso de Santiago del Moro y oh casualidad, no me llamaron más. Antes me invitaban para ir a un montón de programas pero es obvio que él es la figurita fuerte de Telefe y si hablo mal, no me van a llamar”, disparó.

Lejos de suavizar sus palabras, redobló la crítica: “A Santiago no le gusta que hablen de él y mucho menos que hablen mal. Pero bueno, si no te gusta mi opinión, lo lamento”, sostuvo tajante. Y agregó: “No soy alcahuete y mis cuentas no las pago con la tele sino con mis otros trabajos. Si me preguntás, te digo lo que pienso”.

El exparticipante también analizó el rol del conductor dentro del ciclo: “Jamás le falté el respeto, sólo dije que no me va lo que hace en Gran Hermano. Con la experiencia que tiene, calculo que podría hacerlo mejor, podría bajar el ego y la soberbia de querer ser el centro, porque GH tiene fuerza por sí solo. Es un formato armado a nivel mundial”.

Finalmente, dejó una reflexión que generó repercusión entre los seguidores del programa: “En otros países del mundo, como en Brasil, los que van a Gran Hermano salen mega famosos. Acá, los que salen son bastardeados y los bacilan porque estuvieron en un reality. Hay algo que se está haciendo mal”.