El consejo de un mecánico para pasar reductores sin castigar el auto

Una vez que el vehículo está a una velocidad baja y controlada, el paso por el tope debe ser fluido. El mecánico sugiere acompañar la maniobra con una aceleración progresiva, sin tirones ni cambios repentinos. La idea es que el auto suba y baje el obstáculo con el menor golpe posible, evitando que el impacto recaiga de lleno sobre el eje delantero.
En términos prácticos, el método puede resumirse así: mirar con anticipación, soltar velocidad antes de llegar, evitar frenar encima del reductor y retomar la marcha de forma gradual después de cruzarlo. Es una conducta simple, pero puede marcar una diferencia importante en el desgaste de los componentes.
Por qué frenar justo encima del reductor puede ser un problema
El punto que remarca Vicente tiene que ver con la transferencia de peso del vehículo. Cuando el conductor frena con fuerza, la carrocería tiende a inclinarse hacia adelante y la suspensión delantera se comprime. Si en ese mismo instante las ruedas impactan contra el reductor, el sistema tiene menos recorrido disponible para absorber el golpe.
Ese esfuerzo repetido no siempre se nota de inmediato, pero con el tiempo puede derivar en ruidos, pérdida de confort, desgaste prematuro de amortiguadores o daños más costosos. El especialista señaló que la suspensión trabaja constantemente al circular, acelerar, frenar o superar desniveles, pero el problema aparece cuando esas exigencias se concentran de manera brusca.
La recomendación, entonces, no busca transformar cada reductor en una maniobra lenta y exagerada, sino incorporar un hábito de manejo más amable con el vehículo. Para quienes usan el auto todos los días, especialmente en zonas con muchos topes o calles irregulares, ese cambio puede ayudar a conservar mejor la mecánica y evitar reparaciones innecesarias.
En tiempos en los que el mantenimiento del auto representa un gasto sensible, estos consejos ganan lugar en redes porque combinan algo cotidiano con una solución accesible. Pasar un reductor no debería ser un trámite agresivo: con un poco de anticipación y una conducción más progresiva, el auto lo agradece.