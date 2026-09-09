En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Trends

El consejo de un mecánico para pasar reductores sin castigar el auto

Un especialista explicó por qué frenar de golpe sobre un tope puede acelerar el desgaste de la suspensión y qué maniobra conviene hacer para evitar visitas caras al taller.

Banner Seguinos en google DESK
El consejo de un mecánico para pasar reductores sin castigar el auto (Imagen Ilustrativa)

El consejo de un mecánico para pasar reductores sin castigar el auto (Imagen Ilustrativa)

Los reductores de velocidad son una escena cotidiana para cualquier conductor: aparecen en calles internas, accesos, barrios y avenidas con tránsito moderado. Pero aunque parezcan un obstáculo menor, pasarlos mal puede terminar en un problema mayor para el auto. La suspensión, los amortiguadores, el chasis y hasta el cárter pueden sufrir cuando la maniobra se hace con brusquedad o sin anticipación.

Leé también A cinco meses de separarse, importante actor estaría saliendo con una amiga de su ex: la foto que corroboría el vínculo
a cinco meses de separarse, importante actor estaria saliendo con una amiga de su ex: la foto que corroboria el vinculo

En ese contexto, el mecánico Juan José Vicente, al frente de Talleres Ebenezer, compartió en sus redes sociales una recomendación simple que empezó a circular entre usuarios interesados en el mantenimiento preventivo. Su idea central es clara: no se trata de detener el vehículo por completo cada vez que aparece un tope, sino de llegar con la velocidad controlada y atravesarlo de manera progresiva.

El consejo apunta a una situación muy común: ver el reductor tarde, frenar fuerte justo antes de tocarlo y pasar con el auto cargado hacia adelante. Esa combinación, según explicó el especialista en su cuenta @juanjoseebenezer, es la que más castiga a la suspensión.

La clave: anticipar, reducir y avanzar suave

La técnica recomendada por Vicente se basa en la anticipación. En lugar de clavar los frenos cuando el auto ya está encima del obstáculo, conviene bajar la velocidad unos metros antes. De ese modo, la suspensión llega al reductor con más margen de trabajo y no totalmente comprimida por una frenada brusca.

Una vez que el vehículo está a una velocidad baja y controlada, el paso por el tope debe ser fluido. El mecánico sugiere acompañar la maniobra con una aceleración progresiva, sin tirones ni cambios repentinos. La idea es que el auto suba y baje el obstáculo con el menor golpe posible, evitando que el impacto recaiga de lleno sobre el eje delantero.

En términos prácticos, el método puede resumirse así: mirar con anticipación, soltar velocidad antes de llegar, evitar frenar encima del reductor y retomar la marcha de forma gradual después de cruzarlo. Es una conducta simple, pero puede marcar una diferencia importante en el desgaste de los componentes.

Por qué frenar justo encima del reductor puede ser un problema

El punto que remarca Vicente tiene que ver con la transferencia de peso del vehículo. Cuando el conductor frena con fuerza, la carrocería tiende a inclinarse hacia adelante y la suspensión delantera se comprime. Si en ese mismo instante las ruedas impactan contra el reductor, el sistema tiene menos recorrido disponible para absorber el golpe.

Ese esfuerzo repetido no siempre se nota de inmediato, pero con el tiempo puede derivar en ruidos, pérdida de confort, desgaste prematuro de amortiguadores o daños más costosos. El especialista señaló que la suspensión trabaja constantemente al circular, acelerar, frenar o superar desniveles, pero el problema aparece cuando esas exigencias se concentran de manera brusca.

La recomendación, entonces, no busca transformar cada reductor en una maniobra lenta y exagerada, sino incorporar un hábito de manejo más amable con el vehículo. Para quienes usan el auto todos los días, especialmente en zonas con muchos topes o calles irregulares, ese cambio puede ayudar a conservar mejor la mecánica y evitar reparaciones innecesarias.

En tiempos en los que el mantenimiento del auto representa un gasto sensible, estos consejos ganan lugar en redes porque combinan algo cotidiano con una solución accesible. Pasar un reductor no debería ser un trámite agresivo: con un poco de anticipación y una conducción más progresiva, el auto lo agradece.

En pocas palabras

  • Mecánica del auto: Un especialista explica cómo pasar reductores para evitar dañar la suspensión del vehículo.
  • Consejo práctico: Se recomienda anticipar, reducir la velocidad gradualmente y avanzar suavemente para no castigar los componentes.
  • Impacto negativo: Frenar bruscamente sobre un tope comprime la suspensión y puede generar desgaste prematuro y costosas reparaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?
Papel higiénico: cuándo conviene tirarlo al inodoro y cuándo a la basura
Encontrá la frase escondida: una cita célebre se oculta palabra por palabra

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar