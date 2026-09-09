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Surgen más detalles contundentes de cómo fue asesinado el rugbier argentino en París

El testimonio del amigo de Federico Martín Aramburú y el de un importante jefe policial en la noche del crimen dejaron en un punto flojo a la defensa del presunto homicida que quiso hablar de "defensa legítima".

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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El momento previo a la tragedia. Aramburú en pleno trance con el que está acusado de su asesinato. (Foto: Captura de TV)

El momento previo a la tragedia. Aramburú en pleno trance con el que está acusado de su asesinato. (Foto: Captura de TV)

El crimen de Federico Martín Aramburú sumó dos nuevos testimonios muy importantes para la marcha del juicio contra tres personas que están acusadas de su asesinato. Shaun Hegarty, el amigo que lo acompañaba en la noche trágica en el barrio de Saint Germain de París, y un oficial de la Policía declararon lo que vieron el día del crimen, el 19 de marzo de 2022.

Leé también Difundieron el video del ataque que mató al rugbier argentino Federico Aramburú en París
El rugbier Aramburú fue asesinado en París en 2022. Se conoció el video de la agresión fatal en el inicio del juicio a los asesinos. (foto: A24.com)

La pelea que terminó en tragedia comenzó cuando Loik Le Priol se acercó para amedrentar a Hegarty que tomaba algo en una mesa en una confitería con Aramburú.

La imagen del rugbier argentino asesinado. Una audiencia clave en el juicio por su asesinato. (Foto: Le Parisien)

La imagen del rugbier argentino asesinado. Una audiencia clave en el juicio por su asesinato. (Foto: Le Parisien)

Uno de los principales elementos expuestos fue la rapidez del ataque. Según el comisario Maximilien Gruselle, se efectuaron seis disparos en apenas 45 segundos y cuatro de ellos fueron realizados en los últimos cuatro segundos.

Los testimonios recogidos inmediatamente después del crimen coincidieron en que un hombre disparó contra otro con el brazo extendido. La investigación también puso el foco sobre Romain Bouvier, otro de los acusados, y su presunto intento de reencontrarse con Aramburú y su amigo Shaun Hegarty después del primer enfrentamiento, para seguir la pelea inicial en el bar.

Según la reconstrucción presentada ante el tribunal, la camioneta Jeep en la que viajaban los acusados regresó en búsqueda de los dos rugbiers.

La investigación también recuperó frases pronunciadas durante aquella noche que podrían resultar relevantes para determinar qué ocurrió. Una de ellas fue atribuida a Le Priol: “Voy a matarlo”. El oficial de la Policía declaró otro elemento muy importante: Le Priol habría admitido su autoría en el asesinato. "Me dijo que disparó en defensa propia", contó el comisario Gruselle en la audiencia.

Las imágenes y los relatos revelaron que Aramburú no tuvo ninguna capacidad de defenderse.

Le Priol: “Voy a matarlo”

Es una de las frases que se escuchó en la audiencia. Una frase que habría dicho Le Priol luego del primer encontronazo a golpes en el bar Le Mabillion. Así, cobra sentido que su cómplice, Romain Bouvier, haya corrido a buscar el vehículo con el que fueron a buscar a Aramburú y su amigo.

Una de las partes más importantes de la audiencia estuvo relacionada con los allanamientos realizados después del crimen. Los investigadores encontraron en el departamento de Romain Bouvier, de apenas 20 metros cuadrados, un arsenal que, según el comisario Maximilien Gruselle, resultaba difícil de conciliar con la explicación que había dado el acusado.

Bouvier se había presentado como un coleccionista de armas antiguas, pero durante el registro aparecieron más de 1.000 cartuchos, distribuidos en distintos sectores de la vivienda. También se encontraron elementos para el mantenimiento de armas, fundas y numerosos distintivos vinculados con servicios policiales.

El acusado había cuestionado la manera en que los investigadores habían presentado las armas y había denunciado una supuesta puesta en escena. Sin embargo, Gruselle, el policía que declaró lo que pasó esa noche de 2022, explicó ante el tribunal que la concentración de las armas en la entrada respondía al procedimiento habitual utilizado durante un allanamiento.

Otra nota de atención en la audiencia. En el mismo departamento aparecieron ejemplares de Mein Kampf ("Mi Lucha", de Adolf Hitler), otros libros relacionados con la ultraderecha y una estatuilla de führer. El investigador aclaró que la biblioteca no estaba compuesta exclusivamente por ese tipo de material y que también había otros libros, entre ellos un ejemplar del Corán y obras clásica.

El juicio continuará con el análisis de las pruebas reunidas durante la investigación y las declaraciones de los acusados y testigos. Se espera en tres semanas el momento del veredicto de este caso.

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Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Testimonios clave: Amigo de Federico Martín Aramburú y un policía declararon en el juicio por su asesinato en París.
  • Desarrollo del crimen: La investigación reconstruyó seis disparos en 45 segundos tras una pelea iniciada por Le Priol.
  • Posible confesión: Le Priol habría admitido disparar en defensa propia, según el oficial de policía.
Resumen generado por Thinkindot AI
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