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Estuvo en coma un mes y vivió un insólito calvario por culpa de su madre: "No paraba"

Su madre quiso ayudarla mientras estuvo en coma durante un mes, pero terminó convirtiendo la internación en una pesadilla. Enterate.

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Estuvo en coma un mes y vivió un insólito calvario por culpa de su madre: No paraba

Estuvo un mes en coma y, lejos de recordar ese período como un vacío absoluto, asegura que hubo sonidos, sensaciones y hasta temperaturas que llegaron a formar parte de sus sueños. Ahora, después de aquella experiencia, hizo un pedido contundente y apuntó directamente a una decisión que tomó su madre durante su internación.

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“Por favor, no le pongáis música a la gente que está en coma o por lo menos si yo vuelvo acá en coma, no me pongáis música, ¿vale? Lo dejo aquí dicho ya”, lanzó entre risas, aunque rápidamente aclaró que para ella aquella experiencia había sido todo menos divertida.

Según relató, pasó un mes entero en coma después de sufrir una situación que la dejó internada y, durante ese tiempo, su madre intentó acompañarla de una manera muy particular. Como sabía que a su hija le gustaba un determinado grupo musical, decidió comprarle el disco y dejar una radio en la habitación.

El problema fue que la música quedó reproduciéndose una y otra vez. “Mi madre me compró el disco. Metió una radio ahí con el disco de ‘Lo mejor está por venir’ de los Emelies. Me dejó todo el mes, todo el mes, la misma canción en bucle”, recordó.

Y allí apareció uno de los detalles más impactantes de su relato: aunque estaba en coma, asegura que podía escuchar la música. “Las personas que estamos en coma seguimos escuchando. Tenemos sentimiento también y sentimos la temperatura de la habitación”, explicó.

La canción que inicialmente le encantaba terminó convirtiéndose, según sus propias palabras, en una verdadera pesadilla. “Todos mis sueños, todos tenían esa música de fondo. A mí me encantaba el disco, pero es que ya llegó un momento que yo dentro del sueño era como: ‘¿Qué estaré yo pagando ahora mismo?’”, contó.

La repetición constante terminó alterando incluso la manera en la que vivía sus sueños durante el coma. “Era una tortura. Te lo juro que era una tortura. Una y otra vez, una y otra vez en bucle la canción todo el tiempo y decía: ‘Es que no para’”, relató.

Pero la música no fue la única sensación que, según contó, permaneció presente durante aquel período. También aseguró que sentía muchísimo frío, al punto de que esa sensación aparecía dentro de sus sueños.

Su madre, mientras tanto, habría advertido a los médicos que algo no estaba bien. “Mi madre me contaba que le decía a las médicas: ‘Ella tiene frío’. Y las médicas le decían: ‘No, ella está bien’”, recordó.

Sin embargo, desde su experiencia, la percepción era completamente diferente. “Sí, yo me estaba muriendo de frío. Yo tenía un frío en el sueño y decía: ‘Ay, señor, ¿pero dónde estamos?’”, relató.

La combinación entre la música constante, el frío y los sueños terminó generándole una enorme confusión durante ese mes. “Tú imagínate la confusión, ¿no? Estás en unos sitios muy raros, hace mucho frío, la canción que no para”, resumió.

Su historia vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que todavía genera debate: qué pueden percibir las personas durante un estado de coma y qué tipo de estímulos pueden llegar a registrar aunque no puedan responder ni comunicarse con quienes las rodean.

En pocas palabras

  • Coma prolongado: Una joven revive su experiencia de un mes en coma y el insólito calvario que vivió.
  • Música en bucle: Su madre reprodujo la misma canción sin parar, convirtiendo sus sueños en una tortura.
  • Percepción sensorial: Durante el coma, asegura haber sentido frío y escuchado la música repetidamente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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