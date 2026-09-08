Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 6 × (6 + 5) - 5 × 3 + 25.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 6 × (6 + 5) - 5 × 3 + 25.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
6 + 5 = 11
La expresión queda así: 22 + 6 × 11 - 5 × 3 + 25
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
6 × 11 = 66 | 5 × 3 = 15
La expresión queda así: 22 + 66 - 15 + 25
Finalmente se opera en orden de aparición.
22 + 66 = 88 |
88 - 15 = 73 |
73 + 25 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de desafío funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a practicar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se juega con una cuenta que parece más sencilla de lo que realmente es.