Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 22 + 6 × 11 - 5 × 3 + 25

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 11 = 66 | 5 × 3 = 15

La expresión queda así: 22 + 66 - 15 + 25

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 66 = 88 |

88 - 15 = 73 |

73 + 25 = (?)

Resultado final: 98

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de desafío funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a practicar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se juega con una cuenta que parece más sencilla de lo que realmente es.