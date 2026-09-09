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Papel higiénico: cuándo conviene tirarlo al inodoro y cuándo a la basura

La duda aparece en miles de baños y la respuesta no es universal: depende del tipo de red sanitaria, del papel que se usa y del estado de las cañerías.

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Papel higiénico: cuándo conviene tirarlo al inodoro y cuándo a la basura (Imagen Ilustrativa)

Papel higiénico: cuándo conviene tirarlo al inodoro y cuándo a la basura (Imagen Ilustrativa)

¿El papel higiénico usado se tira al inodoro o al tacho? La pregunta parece simple, pero la respuesta cambia según la vivienda, la ciudad y el sistema sanitario disponible. En Colombia, especialistas en saneamiento recomiendan no tomar la costumbre familiar como regla única y revisar primero el tipo de instalación: no es lo mismo un departamento conectado a una red moderna de alcantarillado que una casa rural con pozo séptico o cañerías antiguas.

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La tendencia en sistemas preparados para recibir este residuo es clara: si la vivienda tiene una conexión adecuada al alcantarillado y el papel es biodegradable o de rápida desintegración, lo recomendable suele ser tirarlo al inodoro. La razón principal es sanitaria. Dejar papel usado acumulado en un cesto, sobre todo si está abierto, puede generar malos olores y favorecer la presencia de bacterias e insectos, especialmente en baños chicos o con poca ventilación.

Por qué en muchos casos recomiendan tirarlo al inodoro

El papel higiénico común está diseñado para deshacerse con rapidez al entrar en contacto con el agua. Esa característica lo diferencia de otros productos de higiene que muchas veces se tiran por error al sanitario y terminan causando obstrucciones. En redes de alcantarillado modernas, el sistema puede manejar este tipo de material siempre que se use en cantidades razonables.

Por eso, cuando las instalaciones están en buen estado, descargar el papel por el inodoro ayuda a evitar que un residuo contaminado permanezca dentro del baño. También reduce la necesidad de manipular bolsas con desechos y disminuye la exposición a olores persistentes. Para los especialistas, la recomendación no tiene que ver solo con comodidad, sino con un manejo más higiénico de los residuos.

De todos modos, la clave está en no generalizar. Que en un edificio funcione sin problemas no significa que ocurra lo mismo en todas las casas. La infraestructura sanitaria es el factor que define la práctica más conveniente.

Cuándo puede ser mejor usar un cesto con tapa

Hay situaciones en las que tirar papel al inodoro no es la mejor opción. En viviendas con pozo séptico, instalaciones rurales, redes viejas o sanitarios que se tapan con frecuencia, conviene evaluar el estado del sistema antes de seguir descargando papel. En esos casos, el uso de un cesto con tapa puede ser una alternativa más prudente, siempre con recambio frecuente y buena higiene del baño.

Si el inodoro presenta obstrucciones repetidas, la recomendación es consultar a un plomero o revisar la red. Incluso en sistemas modernos, usar demasiado papel de una sola vez puede provocar problemas. Una práctica simple es descargar cantidades moderadas y, si hace falta, hacer más de una descarga en lugar de forzar el paso de un volumen grande de papel.

Lo que nunca debería ir al sanitario

Uno de los errores más comunes es tratar como si fueran papel higiénico otros productos que no se desintegran igual. Toallas húmedas, pañitos desmaquillantes, protectores diarios y servilletas gruesas no están pensados para desaparecer rápidamente en el agua. Aunque algunos se presenten como descartables, pueden acumularse en las cañerías y convertirse en una causa frecuente de taponamientos.

La regla práctica es sencilla: si el sistema sanitario está preparado y el papel es de rápida desintegración, el inodoro suele ser la opción indicada. Si hay pozo séptico, cañerías antiguas o problemas recurrentes, conviene revisar la instalación antes de decidir. En todos los casos, el punto central es el mismo: cuidar la higiene del baño sin comprometer el funcionamiento de la red sanitaria.

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