Laudelina se quebró, pidió perdón y confesó una extraña situación cuando buscaban a Loan

Su declaración adquiere todavía mayor relevancia porque está previsto que Walter Maciel declare este jueves 10 de septiembre ante el Tribunal Federal de Corrientes.

Laudelina pidió perdón y negó la versión del accidente de Loan

Laudelina Peña, tía de Loan, el nene desaparecido en la provincia de Corrientes en 2024. (Foto: archivo)

Laudelina buscó despegarse de una de las versiones que más impacto había generado durante los primeros meses de la investigación: la hipótesis de que Loan había sido atropellado accidentalmente y que luego se había intentado ocultar lo ocurrido.

Ante los jueces, aseguró que esa historia no era cierta y responsabilizó a José Fernández Codazzi, quien había sido su abogado, por haberla impulsado. Según su nueva declaración, el letrado apareció durante los días posteriores a la desaparición y le habló de información que supuestamente podía comprometerla en un accidente.

Laudelina afirmó que el 27 de junio de 2024 Codazzi le dijo que debía presentarse a declarar antes de la llegada de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Un día después, según sostuvo ante el tribunal, el abogado le habría explicado cómo debía declarar sobre el supuesto accidente e incluso la habría grabado para practicar el relato.

La afirmación constituye la versión de Laudelina y deberá ser evaluada y contrastada por el tribunal con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Su actual defensora, Mónica Chirivín, ya había anticipado antes de la audiencia que su clienta pretendía “decir su verdad” y había sido categórica respecto de aquella hipótesis: “Ese accidente nunca existió”.

Qué contó Laudelina sobre las últimas horas antes de la desaparición

Después de referirse a sus declaraciones anteriores, la tía de Loan comenzó a reconstruir la jornada del 13 de junio de 2024. Contó que llegó alrededor de las 8.15 a la casa de Catalina Peña, abuela de Loan, donde ayudó con la limpieza y los preparativos del almuerzo. Con el correr de la mañana fueron llegando los demás invitados.

Tras la comida, un grupo decidió caminar hasta el naranjal. Laudelina sostuvo que acompañó inicialmente al grupo y recordó un detalle de esos minutos: le ató los cordones a Loan y también a su propio hijo.

Sin embargo, afirmó que no llegó hasta el naranjal. Según su declaración, al alcanzar una tranquera decidió regresar hacia la casa acompañada por su sobrina Camila. Poco después recibió una llamada de Antonio Benítez. Según reconstruyó ante el tribunal, Benítez le preguntó si Loan había regresado porque el chico supuestamente “se fue solo”.

Fue entonces cuando comenzó la búsqueda.

El primer encuentro con Maciel: “Me pareció raro”

Una parte central de la declaración estuvo dedicada a Walter Maciel, quien era comisario de 9 de Julio cuando desapareció Loan. Laudelina recordó que, en medio de la búsqueda, vio una camioneta policial y observó a María Victoria Caillava conversando con Maciel.

Según su relato, el entonces comisario le habría dicho que todavía no podían formalizar la denuncia porque debía transcurrir determinado tiempo desde la desaparición. Pero lo que más llamó su atención, aseguró, ocurrió después.

Laudelina afirmó que Maciel ingresó a la casa de Catalina y comenzó a conversar con ella sobre cuestiones que consideró completamente ajenas a la urgencia del momento. “Me pareció raro”, sostuvo al describir la actitud del policía. Según su declaración, mientras la familia buscaba desesperadamente a Loan, Maciel le preguntó a Catalina de qué equipo de fútbol era y habló sobre su devoción por un santo.

Laudelina presentó esa conversación ante los jueces como uno de los episodios que le generaron sospechas durante las primeras horas de búsqueda.

La misteriosa comunicación en la comisaría: “Encontraron a Loan”

La tía de Loan también se quebró al reconstruir uno de los momentos más desconcertantes de aquella primera madrugada. Según declaró, había sido trasladada a la comisaría junto con Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez. Mientras permanecían allí, alrededor de la 1.40, aseguró haber escuchado una comunicación a través de la radio policial.

El mensaje, según su relato ante los jueces, indicaba que Loan había sido encontrado con vida, asustado, dentro de una tapera. La noticia provocó alivio e incluso festejos entre quienes estaban en la dependencia, siempre de acuerdo con la declaración de Laudelina.

Horas después, sostuvo, Maciel regresó y les comunicó que Loan no había aparecido. La explicación que recibieron fue que un dron había detectado una fuente de calor, pero que finalmente no se trataba del chico.

Ese episodio quedó incorporado ahora formalmente al debate a partir del testimonio de una de las acusadas.

Las pequeñas huellas y el hallazgo del botín de Loan

Loan, nene desaparecido en la provincia de Corrientes, con tan solo 5 años, en 2024. (Foto: archivo)

Otro punto que Laudelina introdujo en su declaración estuvo relacionado con unas huellas que habrían aparecido durante los rastrillajes.

Según contó, en el monte le señalaron la existencia de varias pisadas pequeñas. Describió que inicialmente parecían marcas de zapatillas y que posteriormente podían observarse huellas de pies descalzos.

Laudelina sostuvo además que regresó posteriormente al sector acompañada por su hija Macarena. Fue allí donde Macarena encontró una zapatilla enterrada, elemento que después adquirió enorme relevancia dentro de la investigación.

Según la declaración brindada este martes, el calzado fue entregado a Maciel y el entonces comisario indicó que convocaría a los peritos.

La aparición de ese botín fue uno de los episodios más controvertidos de los primeros días de búsqueda y su tratamiento volvió ahora a quedar en discusión dentro del juicio.

Loan, nene desaparecido en la provincia de Corrientes, con tan solo 5 años, en 2024. (Foto: archivo)

El próximo capítulo puede resultar especialmente relevante. Este jueves 10 de septiembre está previsto que Walter Maciel declare como imputado, por lo que tendrá la posibilidad de brindar su propia versión ante el tribunal después de las afirmaciones realizadas por Laudelina.

Loan tenía cinco años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en 9 de Julio, Corrientes. Más de dos años después, su paradero continúa siendo desconocido y el juicio busca determinar qué ocurrió después de aquel almuerzo familiar.