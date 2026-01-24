A24.com

Reapareció la China Suárez tras el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara: dónde estuvo y qué hizo

Luego de llamarse a silencio en medio de la guerra mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara, y tras desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram, la actriz reapareció y decidió compartir la actividad del día.

24 ene 2026, 17:36
La China Suárez se mantuvo al margen de lo ocurrido entre Mauro Icardi, su pareja, y Wanda Nara. De manera llamativa, eligió dejar que la situación fluyera sin intervenir y se llamó a un prudente silencio, incluso en redes sociales, un terreno donde suele mostrarse muy activa.

Sin embargo, cuando se trata del universo digital, nada es definitivo. Tarde o temprano, la actriz vuelve a aparecer y, esta vez, lo hizo con una señal clara. Durante el fin de semana, la protagonista de La hija del fuego compartió una historia en su cuenta de Instagram desde Turquía, donde se la vio en la cancha alentando con entusiasmo a Icardi, figura del Galatasaray.

La publicación consiste en un video tomado desde la tribuna, con el estadio colmado de hinchas que corean el nombre y la canción de Mauro Icardi al momento de su ingreso al campo de juego. Sobre las imágenes, la China escribió una frase breve pero elocuente: “Cuando entra @mauroicardi a la cancha todos cantan su canción. Hábla me de amor ”, acompañada por emojis de corazón.

Sin hacer menciones directas ni dar declaraciones, Eugenia eligió expresarse desde lo visual, mostrándose presente y firme junto a Icardi en uno de los escenarios más simbólicos para él: la cancha y el cariño de los hinchas turcos.

Cuál sería el futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray

Mauro Icardi atraviesa un presente futbolístico incierto en el Galatasaray y su continuidad en el club turco comienza a generar cada vez más dudas. Desde la grave lesión de ligamentos cruzados que sufrió en 2024, el delantero no logró volver a mostrar el nivel que lo había convertido en una de las grandes figuras del equipo. A ese escenario deportivo se sumó la permanente exposición mediática de su vida personal, un combo que habría erosionado la paciencia tanto de la dirigencia como del entorno del club.

En ese contexto, el pasado 23 de enero trascendió nueva información desde Turquía que encendió las alarmas. Ozgur Sancar, periodista local, dialogó con DDM (América TV) y se refirió sin rodeos al presente y al futuro del futbolista, dejando un panorama poco alentador. "La situación de Icardi es un poco complicada", afirmó, y explicó que " su rotura de ligamento, que le costó una temporada casi entera, lo retrasó considerablemente".

En la misma línea, Sancar reveló movimientos clave fuera de la cancha. Según detalló, Lara Piro, abogada del jugador, "se encuentra en Estambul, intentando negociar para la renovación con el Galatasaray, pero la directiva del club no tiene intención de ofrecerle un nuevo contrato".

Por el momento, la dirigencia del club habría decidido tomarse tiempo y evaluar el panorama deportivo antes de avanzar con una determinación definitiva. La idea sería aguardar hasta el cierre de la temporada, pese a que el vínculo de Icardi finaliza recién en junio de 2026. En ese sentido, el periodista destacó que el delantero aún conserva peso dentro del plantel: "Todavía sigue estando de moda en Turquía. Es capitán y una importante pieza del equipo".

