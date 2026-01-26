El denigrante apodo que le pusieron a la China Suárez los hinchas del Galatasaray que desató nueva polémica
Una simple foto en la tribuna desató un escándalo inesperado en el club donde juega Mauro Icardi. Un polémico término con el que nombraron a la China Suárez encendió las redes y reavivó el WandaGate.
El WandaGate sumó en las últimas horas un nuevo capítulo cargado de polémica y volvió a poner a la China Suárez bajo la lupa mediática. Esta vez, el foco no estuvo en un cruce directo ni en declaraciones públicas, sino en un episodio ocurrido en Turquía que desató indignación en redes sociales por el uso de un término considerado ofensivo para referirse a la actriz.
Instalada desde hace varios meses en Estambul junto a Mauro Icardi, la China acompaña de manera habitual al futbolista tanto en su vida cotidiana como en los compromisos deportivos del Galatasaray. El sábado 24 de enero, volvió a presentarse en la cancha para alentar al equipo en el partido frente al Karagümrük, esta vez acompañada por su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré. La escena, en principio, no tenía nada de extraordinario: madre e hija siguieron el encuentro desde la platea.
Sin embargo, una foto tomada durante el partido terminó generando un inesperado escándalo. La imagen fue compartida en Instagram por el fotógrafo oficial del club, a través del perfil @fotottarena, y mostraba a la actriz junto a su hija observando el desarrollo del encuentro. El verdadero detonante no fue la postal, sino el texto que acompañó la publicación.
En el posteo podía leerse: “La amante de Mauro Icardi, China Suárez, está viendo el partido Karagümrük-Galatasaray con su hija desde las gradas”. Aunque el mensaje original estaba escrito en turco, la traducción automática de la red social interpretó la palabra “sevgilisi” como “amante”, cuando en realidad suele utilizarse para referirse a una “novia” o “pareja”. La confusión se viralizó rápidamente, en un contexto especialmente sensible por los antecedentes mediáticos que rodean a la actriz desde el inicio del WandaGate.
Si bien con el correr de las horas se aclaró el error de traducción, el impacto ya estaba hecho y la publicación había encendido el debate en redes sociales. Lejos de desactivarse la polémica, muchos usuarios aprovecharon la situación para lanzar fuertes críticas contra la China.
Entre los comentarios que más circularon se leyeron mensajes como: “Qué bueno que hayan dicho la verdad”, “La eterna amante y mufa”, “Mauro Icardi se ha derrumbado completamente desde que conoció a esta mujer” y “Amante y gato vip”, que volvieron a instalar el tema en el centro de la conversación digital.
De esta manera, una simple imagen tomada en la tribuna terminó transformándose en un nuevo foco de conflicto para La China Suárez, que quedó otra vez envuelta en una controversia internacional, alimentada por una traducción desafortunada y un apodo que reavivó viejas heridas de un escándalo que parece no tener fin.
Qué incómodas preguntas le hizo Wanda Nara a Rusherking sobre la China Suárez en MasterChef
La presencia de Rusherking en MasterChef Celebrity (Telefe) se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala del domingo. Tras regresar al certamen gracias al repechaje, el cantante protagonizó un cruce cargado de picante con Wanda Nara, quien no dudó en llevar la conversación hacia un costado más personal.
Todo comenzó en una charla relajada entre la conductora e Ian Lucas. Como ambos recordaron que se conocían desde hace tiempo, Wanda le pidió ideas para encarar al artista. “Preguntale por alguna de sus exs”, lanzó Ian entre risas. Wanda recogió el guante y, con picardía, bromeó: “Hace un momento estaba mal, pero me salió la maldad de adentro”.
Instantes después, la mediática se acercó a la estación de Rusherking mientras preparaba su plato y fue directa: le preguntó si alguna vez había regalado un auto. El participante confirmó que sí y que el tema era público, en clara referencia a su relación con la China Suárez. Ante la consulta sobre qué pasó con el vehículo tras la ruptura, explicó que su idea era que ella lo conservara, pero que finalmente lo devolvió y terminaron vendiéndolo.
El intercambio generó curiosidad en el estudio. Desde la mesada contigua, Evangelina Anderson intervino con humor y pidió que hablaran más fuerte para que todos pudieran escuchar la conversación, lo que desató carcajadas entre los presentes.
La charla tomó un giro inesperado cuando Rusherking decidió devolverle la pregunta a la conductora: “¿Qué es lo más caro que regalaste?”. Wanda respondió sin dudar y sorprendió con su confesión: “Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé, obvio, porque la regalé pero a mi nombre”.
El cantante, por su parte, aclaró que en su caso no había dejado el auto a su nombre, lo que le generó complicaciones al momento de venderlo. Además, cerró el tema con humor frente a las cámaras: “Creo que ese fue el primero y último auto, basta”, poniendo fin a uno de los momentos más comentados y divertidos de la noche.