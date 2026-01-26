La burla más hiriente de la China Suárez contra Wanda Nara tras el escándalo de los chats

Así, mientras Wanda se defiende de las críticas y la China aprovecha cada oportunidad para mostrarse desafiante, la batalla ya no se limita a lo personal: ahora se juega en la televisión. El rating será el terreno donde ambas medirán fuerzas y donde el público decidirá de qué lado está.

Qué incómodas preguntas le hizo Wanda Nara a Rusherking sobre la China Suárez en MasterChef

La presencia de Rusherking en MasterChef Celebrity (Telefe) se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala del domingo. Tras regresar al certamen gracias al repechaje, el cantante protagonizó un cruce cargado de picante con Wanda Nara, quien no dudó en llevar la conversación hacia un costado más personal.

Todo comenzó en una charla relajada entre la conductora e Ian Lucas. Como ambos recordaron que se conocían desde hace tiempo, Wanda le pidió ideas para encarar al artista. “Preguntale por alguna de sus exs”, lanzó Ian entre risas. Wanda recogió el guante y, con picardía, bromeó: “Hace un momento estaba mal, pero me salió la maldad de adentro”.

Instantes después, la mediática se acercó a la estación de Rusherking mientras preparaba su plato y fue directa: le preguntó si alguna vez había regalado un auto. El participante confirmó que sí y que el tema era público, en clara referencia a su relación con la China Suárez. Ante la consulta sobre qué pasó con el vehículo tras la ruptura, explicó que su idea era que ella lo conservara, pero que finalmente lo devolvió y terminaron vendiéndolo.

El intercambio generó curiosidad en el estudio. Desde la mesada contigua, Evangelina Anderson intervino con humor y pidió que hablaran más fuerte para que todos pudieran escuchar la conversación, lo que desató carcajadas entre los presentes.

La charla tomó un giro inesperado cuando Rusherking decidió devolverle la pregunta a la conductora: “¿Qué es lo más caro que regalaste?”. Wanda respondió sin dudar y sorprendió con su confesión: “Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé, obvio, porque la regalé pero a mi nombre”.

El cantante, por su parte, aclaró que en su caso no había dejado el auto a su nombre, lo que le generó complicaciones al momento de venderlo. Además, cerró el tema con humor frente a las cámaras: “Creo que ese fue el primero y último auto, basta”, poniendo fin a uno de los momentos más comentados y divertidos de la noche.