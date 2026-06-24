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El desafío matemático que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones y, por último, las sumas y restas.

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El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero los paréntesis

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones y, por último, las sumas y restas.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la agilidad mental y la capacidad de razonamiento. En esta ocasión, el reto consiste en resolver correctamente la siguiente expresión: 7 × 77 - 77 + 2 + (77 + 77 - 7).

Leé también Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 5 × 5 ÷ 25 + (5 + 5)
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

La clave está en respetar la jerarquía de operaciones (PEMDAS), que indica el orden correcto para resolver los cálculos: primero los paréntesis, luego las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas.

Desafío matemático: cómo llegar al resultado de 7 × 77 - 77 + 2 + (77 + 77 - 7)

1) Resolver primero el paréntesis

Según la jerarquía de operaciones, lo primero que se resuelve son los paréntesis:

(77 + 77 - 7) = 147

Con esto, la expresión queda simplificada como:

7 × 77 - 77 + 2 + 147

2) Resolver multiplicación

7 × 77 = 539

La expresión ahora queda:

539 - 77 + 2 + 147

3) Resolver sumas y restas de izquierda a derecha

La expresión queda:

539 - 77 + 2 + 147

539 - 77 = 462

La expresión queda: 462 + 2 + 147

462 + 2 = 464

La expresión queda: 464 + 147

464 + 147 =

Resultado final: 611

Beneficios de resolver desafíos matemáticos

Más allá del entretenimiento, resolver este tipo de ejercicios puede aportar distintos beneficios:

  • Estimula el razonamiento lógico.
  • Mejora la concentración.
  • Fortalece la memoria de trabajo.
  • Ayuda a mantener la mente activa.
  • Refuerza conocimientos matemáticos fundamentales.
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