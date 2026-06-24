El desafío matemático que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático pone a prueba la agilidad mental y la capacidad de razonamiento. En esta ocasión, el reto consiste en resolver correctamente la siguiente expresión: 7 × 77 - 77 + 2 + (77 + 77 - 7).
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones y, por último, las sumas y restas.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones y, por último, las sumas y restas.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la agilidad mental y la capacidad de razonamiento. En esta ocasión, el reto consiste en resolver correctamente la siguiente expresión: 7 × 77 - 77 + 2 + (77 + 77 - 7).
La clave está en respetar la jerarquía de operaciones (PEMDAS), que indica el orden correcto para resolver los cálculos: primero los paréntesis, luego las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas.
1) Resolver primero el paréntesis
Según la jerarquía de operaciones, lo primero que se resuelve son los paréntesis:
(77 + 77 - 7) = 147
Con esto, la expresión queda simplificada como:
7 × 77 - 77 + 2 + 147
2) Resolver multiplicación
7 × 77 = 539
La expresión ahora queda:
539 - 77 + 2 + 147
3) Resolver sumas y restas de izquierda a derecha
La expresión queda:
539 - 77 + 2 + 147
539 - 77 = 462
La expresión queda: 462 + 2 + 147
462 + 2 = 464
La expresión queda: 464 + 147
464 + 147 =
Más allá del entretenimiento, resolver este tipo de ejercicios puede aportar distintos beneficios: