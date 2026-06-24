El desafío matemático que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

(77 + 77 - 7) = 147

Con esto, la expresión queda simplificada como:

7 × 77 - 77 + 2 + 147

2) Resolver multiplicación

7 × 77 = 539

La expresión ahora queda:

539 - 77 + 2 + 147

3) Resolver sumas y restas de izquierda a derecha

La expresión queda:

539 - 77 + 2 + 147

539 - 77 = 462

La expresión queda: 462 + 2 + 147

462 + 2 = 464

La expresión queda: 464 + 147

464 + 147 =

Resultado final: 611

Beneficios de resolver desafíos matemáticos

Más allá del entretenimiento, resolver este tipo de ejercicios puede aportar distintos beneficios: