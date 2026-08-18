El inesperado gesto de Solange en medio del versus entre Majluf y Luana en Gran Hermano que sorprendió a todos

La respuesta sorprendió por su contundencia y generó una reacción inmediata de Luana, quien tomó el comentario con ironía y destacó la claridad de su compañera. "La sinceridad ante todo, Santi", comentó Luana.

Del Moro, por su parte, avaló la postura de Solange y dio por terminado el intercambio con una frase que reflejó el clima de la casa en esta instancia del juego: "Está muy bien, chicas, a esta altura...".

Cómo fue la fuerte amenaza de Luana a Solange en Gran Hermano que desató un nuevo escándalo

La tensión volvió a instalarse en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Mientras los jugadores ensayaban una coreografía, Luana y Solange se cruzaron en un nuevo enfrentamiento que rápidamente subió la temperatura y dejó en claro que la rivalidad entre ambas sigue intacta.

El episodio comenzó cuando Solange cuestionó la actitud de su compañera y le recordó una decisión previa. "Dijiste vos que te ibas", le reprochó, dando inicio a un intercambio que fue creciendo en intensidad.

Luana no se quedó callada y respondió con firmeza, asegurando que su continuidad en el reality no dependía del premio. "No necesito la plata ni el trofeo", afirmó. Sin embargo, la discusión escaló todavía más cuando lanzó una amenaza directa contra Solange: "Me quiero ir para hacerte mierda afuera, boluda", disparó.

Ante el clima cada vez más tenso, Cola intervino para intentar frenar los gritos y evitar que la pelea pasara a mayores. En ese momento, Solange se defendió y aclaró que, desde su mirada, ella no había iniciado el conflicto. "No, pero yo no hice nada. No generé conflicto. Hablá con ella que es la que genere el conflicto. Por qué me hablás a mí", expresó, señalando a Luana como la responsable.

Pero Solange no se limitó a esa explicación. Frente a su rival, lanzó otra frase que volvió a encender la discusión: "Lo que pasa es que está desesperada porque sabe que nadie la quiere".

La participante también mencionó la posibilidad de que ambas se enfrenten en la instancia de eliminación y desafió a Luana a medirse en la placa. "¿Yo tengo miedo a la placa? Capaz hoy vamos al versus", planteó.

Finalmente, Solange reafirmó su postura y volvió a marcar distancia del resto de sus compañeros con una frase contundente: "Yo no necesito de nadie".