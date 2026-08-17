Un hombre filmó a su hija de nueve años manejando un auto y compartió el video en redes sociales

“¿Y estás manejando?, ¿Qué haces, qué te copiás de tu papá?”, agrega el adulto entre risas, según se escucha en las imágenes que luego fueron compartidas en redes sociales.

Repercusiones y cuestionamientos

Tras su difusión, el video comenzó a circular masivamente y generó numerosos cuestionamientos por parte de usuarios que advirtieron sobre el riesgo de que una menor conduzca un vehículo en la vía pública.

Hasta el momento, no trascendió si alguna autoridad intervino en el caso o si se inició algún tipo de actuación vinculada con lo ocurrido.

La advertencia de Seguridad Vial

El episodio volvió a poner en discusión los riesgos de permitir que menores de edad conduzcan vehículos. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) señalaron que habilitar a un niño o adolescente a manejar en la vía pública representa una infracción grave.

El organismo remarcó especialmente la peligrosidad de estas conductas cuando ocurren en rutas nacionales o en espacios donde las condiciones de circulación requieren experiencia, conocimiento de las normas de tránsito y capacidad de reacción ante situaciones imprevistas.

Casos de este tipo ya se registraron en otras oportunidades y suelen generar preocupación debido al riesgo que implican tanto para quienes viajan en el vehículo como para el resto de las personas que circulan por la vía pública.