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RIESGO AL VOLANTE

Un hombre filmó a su hija de nueve años manejando un auto y compartió el video en redes sociales

Las imágenes fueron difundidas por el propio padre y generaron una fuerte repercusión en las redes. En el vehículo también viajaba otro menor de edad.

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Un hombre filmó a su hija de 9 años manejando un auto y compartió el video en redes sociales. (Foto: LM Neuquén)

Un hombre filmó a su hija de 9 años manejando un auto y compartió el video en redes sociales. (Foto: LM Neuquén)

Un video protagonizado por una niña de 9 años al volante de un automóvil desató una ola de críticas en las redes sociales luego de que fuera publicado por su propio padre. Las imágenes muestran a la menor conduciendo por una calle mientras el hombre registra la escena con su teléfono celular.

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Durante el video se escucha una conversación entre el padre y sus hijos. “Papi ¿Después puedo manejar yo?”, pregunta el hermano de la nena que conduce. El hombre le responde: “Todavía no llegás a los pedales, tu hermana sí porque llega”.

Según informó ABN Bariloche, la grabación fue realizada en una calle de Lago Puelo, en la provincia de Chubut. En el vehículo también se encontraba otro menor de edad.

Mientras continúa grabando, el padre comenta: “Me lleva a El Bolsón ahora”. La menor se ríe y sigue al mando del vehículo. Instantes después, el hombre le pregunta: “Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés?”, a lo que la niña responde que tiene 9 años.

“¿Y estás manejando?, ¿Qué haces, qué te copiás de tu papá?”, agrega el adulto entre risas, según se escucha en las imágenes que luego fueron compartidas en redes sociales.

Repercusiones y cuestionamientos

Tras su difusión, el video comenzó a circular masivamente y generó numerosos cuestionamientos por parte de usuarios que advirtieron sobre el riesgo de que una menor conduzca un vehículo en la vía pública.

Hasta el momento, no trascendió si alguna autoridad intervino en el caso o si se inició algún tipo de actuación vinculada con lo ocurrido.

La advertencia de Seguridad Vial

El episodio volvió a poner en discusión los riesgos de permitir que menores de edad conduzcan vehículos. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) señalaron que habilitar a un niño o adolescente a manejar en la vía pública representa una infracción grave.

El organismo remarcó especialmente la peligrosidad de estas conductas cuando ocurren en rutas nacionales o en espacios donde las condiciones de circulación requieren experiencia, conocimiento de las normas de tránsito y capacidad de reacción ante situaciones imprevistas.

Casos de este tipo ya se registraron en otras oportunidades y suelen generar preocupación debido al riesgo que implican tanto para quienes viajan en el vehículo como para el resto de las personas que circulan por la vía pública.

En pocas palabras

  • Padre filmó: Una niña de 9 años manejando un auto en la vía pública.
  • Redes sociales: La viralización del video generó fuertes críticas y cuestionamientos.
  • Seguridad Vial: Se recordó que permitir que menores conduzcan es una infracción grave.
Resumen generado por Thinkindot AI
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