Ángel de Brito confirmó la noticia más feliz: una exangelita está embarazada y será mamá por primera vez

Quién es Félix Orsatti, el novio de Estefi Berardi

Félix Orsatti, el novio de Estefi Berardi, es un empresario marplatense vinculado al mundo del pádel. La pareja comenzó su relación hacia fines de 2024 y, aunque durante los primeros meses mantuvo el romance con cierta discreción, con el tiempo empezó a mostrarse públicamente. En junio de 2026, ambos fueron fotografiados juntos durante la salida de la obra Sottovoce, confirmando que continúan en pareja.

Orsatti tiene 36 años y, además de ser oriundo de Mar del Plata como Berardi, mantiene una cercana amistad con Agustín Jiménez, marido de Ailén Bechara. Fue justamente ese vínculo en común el que terminó acercándolo a la panelista. Según contó la propia Estefi, se conocieron en un asado en la casa de Ailén y Agustín, donde inicialmente conversaron sin ninguna intención romántica.

Lo curioso es que el flechazo estuvo marcado por varias casualidades. Después de aquel primer encuentro, volvieron a coincidir en una cena en Cañuelas y, poco después, se cruzaron inesperadamente en la calle. “Después de los asados nos chocamos en la calle de casualidad, fue otra coincidencia”, relató Berardi. El detalle más llamativo fue que ese encuentro ocurrió cerca de un local donde ella suele hacerse las uñas y que, según contó, está ubicado en el mismo edificio donde vive Félix.

Desde entonces, la relación avanzó y ambos comenzaron a compartir distintos momentos juntos. En diciembre de 2025 viajaron a Nueva York durante sus vacaciones. Aunque la panelista suele mantener su vida privada lejos de la exposición, las apariciones públicas de la pareja muestran que el vínculo continúa firme y que el empresario ya ocupa un lugar importante en su vida.