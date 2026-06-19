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Desafío matemático viral: solo unos pocos lo resuelven en menos de 10 segundos

El desafío matemático propone poner a prueba la agilidad mental aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de resolución: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y finalmente sumas y restas.

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El desafío matemático propone poner a prueba la agilidad mental aplicando la regla PEMDAS

El desafío matemático propone poner a prueba la agilidad mental aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de resolución: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y finalmente sumas y restas.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 90 - 9 × 2 + (9 × 3) - 9

Leé también Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero muchos resuelven mal
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que indica que primero se resuelven Paréntesis, luego Exponentes, después Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

Paso a paso: cómo se resuelve el ejercicio 90 - 9 × 2 + (9 × 3) - 9

desafio-matematico

1. Paréntesis

Primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis:

  • (9 × 3) = 27

La expresión queda:

90 - 9 × 2 + 27 - 9

2. Multiplicaciones

Luego se resuelve la multiplicación que queda fuera:

  • 9 × 2 = 18

La expresión queda:

90 - 18 + 27 - 9

3. Sumas y restas (de izquierda a derecha)

Ahora se resuelve en orden:

  • 90 - 18 = 72
  • 72 + 27 = 99
  • 99 - 9 =
desafio matematico

Resultado final: 90

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

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