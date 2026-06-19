Desafío matemático viral: solo unos pocos lo resuelven en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 90 - 9 × 2 + (9 × 3) - 9
El desafío matemático propone poner a prueba la agilidad mental aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de resolución: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y finalmente sumas y restas.
El desafío matemático propone poner a prueba la agilidad mental aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de resolución: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y finalmente sumas y restas.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 90 - 9 × 2 + (9 × 3) - 9
Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que indica que primero se resuelven Paréntesis, luego Exponentes, después Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
1. Paréntesis
Primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis:
La expresión queda:
90 - 9 × 2 + 27 - 9
2. Multiplicaciones
Luego se resuelve la multiplicación que queda fuera:
La expresión queda:
90 - 18 + 27 - 9
3. Sumas y restas (de izquierda a derecha)
Ahora se resuelve en orden:
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.