El desesperado pedido de Silvina Luna mientras lucha por su vida

Silvina se contagió de Covid-19 mientras estaba internada, luego de recuperarse de esto le hizo un pedido muy particular a su hermano Ezequiel.

Cansada de estar en la cama desde el 13 de junio, la modelo solicitó una tablet para ver películas y series, según contó Guido Záffora en Intrusos, América. Desde ese dispositivo también revisa los mails y sus finanzas, ya que su perfil sigue activo en Divas Play, donde vende fotos eróticas.

Silvina Luna necesita un trasplante de riñón con urgencia. Sin embargo, la cirugía por ahora no será posible, ya que tiene una falla multiorgánica. Mientras tanto, le realizan diálisis diariamente.

En su peor momento, Silvina Luna se enteró con quién la engañó el Polaco

Silvina Luna tuvo una historia de amor con el Polaco en 2017, estuvieron un año juntos y estuvieron a punto de casarse, pero una infidelidad del cantante hizo que todo se terminara.

Luna lleva varios meses internada en el Hospital Italiano peleando por su vida, ya que sufre de problemas en los riñones por la calcemia que le generó la inyección de metacrilato que le aplicó Aníbal Lotocki.

Ximena Capristo fue la encargada de contar quién fue la tercera en discordia en esta relación: “Estaba esta chica Barby (Silenzi) que lo volvía loco a El Polaco, todo el tiempo le mandaba mensajes. Era Barby la bailarina, la que ahora es la mujer. Ella estaba enamorada de él y todo el tiempo era taca, taca, taca... Ella lo siguió a muerte”, dijo Ximena en LAM, América.

“Era muy tóxica esa pareja. Me acuerdo de que me llamó una vez cuando terminó y me dijo ‘por favor no cuentes todo esto...’. Me contó muchas situaciones que ella descubría después, no hablo de los cuernos. Le costó salir de ahí”, sumó Ángel de Brito.

“Silvina y El Polaco andaban en lo suyo, re enamorados, estaban en la de ellos. Yo se lo dije desde el momento uno que El Polaco no era para ella, es más, tuvimos una discusión en el ‘Bailando’, cuando yo también estuve trabajando en ‘LAM’ por unas semanas”, indicó Capristo.

“Ella se re ofendió porque yo sabía toda la interna. No la pasó nada bien, ella es una mina muy leal y él era un salvaje. Tenía una acá y otra allá, Silvina jamás le metió los cuernos. Ella estaba muy enamorada y él la lastimó, le costó un montón salir de ahí”, agregó.