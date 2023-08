El emotivo mensaje de Gustavo Conti a Silvina Luna: "Ante la peor tormenta..."

Por otro lado, este miércoles, Ángel de Brito, en LAM (América TV), anunció detalles sobre la salud de la modelo. “Está muy delicada, esa es la verdad. No quiero profundizar en detalles, pero hay cadenas de oración, están los familiares y amigos muy conmovidos”, dijo.

“Obviamente, está muy débil. En estas horas, le apareció otra bacteria así que es bastante complicado el tema. Quería aclarar esto porque estos días se estuvieron diciendo muchas cosas que, lamentablemente, no son ciertas. Silvina no está mejor y su cuadro es más delicado aún por esta bacteria que le volvió a aparecer y porque no remonta toda la situación anterior”, reveló.

Preocupación por el delicado estado de salud de Silvina Luna: "Está luchando"

El abogado Fernando Burlando, amigo de Silvina Luna, estuvo en Poco Correctos, el programa de El Chino Leunis y El Pollo Álvarez en El Trece, y se refirió a la salud de la ex Gran Hermano, que continúa internada en el hospital Italiano.

"Hablo periódicamente con la familia. Y la verdad es que ella está luchando por su vida. Está siendo una lucha incansable”, expresó el letrado, sumamente compungido por el cuadro de la modelo.

Fernando Burlando manifestó que el pronóstico de Silvina es incierto y en su entorno solo esperan un milagro. "Ella tiene lesiones gravísimas. Están afectados órganos de su fisiología. No se sabe qué es lo que pueda pasar", acotó

Después de la nota con el abogado, en su cuenta de Twitter, Estefi Berardi, panelista de Poco Correctos, precisó una decisión de último momento que tomaron los médicos que atienden a la ex Gran Hermano. "Volvieron a intubar a Silvina Luna", informó.