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La foto inédita que apareció de Ernestina Pais tras su despedida y que causó conmoción

Se conoció una imagen inédita de Ernestina Pais a días del trágico accidente en auto donde murió a los 54 años y en medio del dolor tras su último adiós.

29 jun 2026, 12:35
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La foto inédita que apareció de Ernestina Pais tras su despedida y que causó conmoción

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La foto inédita que apareció de Ernestina Pais tras su despedida y que causó conmoción

Ernestina Pais murió el pasado viernes a los 54 años en un trágico accidente cuando cruzó por las vías conduciendo su auto en San Isidro y fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

El domingo por la mañana, familiares, colegas y amigos la despidieron en una emotiva ceremonia en una casa velatoria de Palermo y luego sus restos fueron traslados al Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita.

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En medio de la profunda tristeza, uno de sus familiares más cercanos compartió una publicación que tuvo mucha repercusión con una imagen inédita de la actriz y conductora.

Se trata de un posteo de Alejandro Guyot, exmarido de Ernestina y padre de su hijo Benicio, quien tras su última despedida subió una significativa foto a su cuenta de Instagram.

El fotógrafo compartió un momento donde la actriz y su hijo, por entonces pequeño, se mostraban juntos disfrutando de la naturaleza y ella sostenía una caña de bambú. "Ernestina y Benicio", indicó en la fotografía en homenaje a ella.

La postal familiar inédita en medio de la tristeza por su muerte motivó la reaccción en la publicación del propio Benicio, quien comentó "Ma" y agregó un corazón.

Por su parte, Rochi Igarzábal, compeñera de Ernestina Pais en la obra El divorcio del año, expresó con profunda emoción: "La representación de este vinculo".

Su expareja eligió recordarla con una sentida publicación y esa imagen del álbum familiar que emocionó a todos en la red social en medio del profundo dolor.

Cómo fue la última despedida de Ernestina Pais en el cementerio de la Chacarita

Tras el velatorio en Palermo, los restos de la actriz y conductora Ernestina Pais descansan en el Panteón de Actores del cementario de la Chacarita.

Tras el íntimo velatorio el domingo a la mañana, que duró poco más de tres horas, sus restos fueron trasladados al Panteón de Actores del cementario de la Chacarita.

Los restos de la actriz y conductora ya descansan en el cementerio de la Chacarita, donde el cortejo fúnebre fue acompañado por sus familiares y amigos más cercanos en una sentida despedida.

Se hicieron presentes Romina Gaetani, José María Muscari, Gastón Pauls, María Valenzuela, Iliana Calabró, Diego Ramos, Rochi Igarzábal, Benito Fernández y el Bicho Gómez, entre otros artistas.

     

 

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