La foto inédita que apareció de Ernestina Pais tras su despedida y que causó conmoción

El fotógrafo compartió un momento donde la actriz y su hijo, por entonces pequeño, se mostraban juntos disfrutando de la naturaleza y ella sostenía una caña de bambú. "Ernestina y Benicio", indicó en la fotografía en homenaje a ella.

La postal familiar inédita en medio de la tristeza por su muerte motivó la reaccción en la publicación del propio Benicio, quien comentó "Ma" y agregó un corazón.

Por su parte, Rochi Igarzábal, compeñera de Ernestina Pais en la obra El divorcio del año, expresó con profunda emoción: "La representación de este vinculo".

Su expareja eligió recordarla con una sentida publicación y esa imagen del álbum familiar que emocionó a todos en la red social en medio del profundo dolor.

Cómo fue la última despedida de Ernestina Pais en el cementerio de la Chacarita

Tras el velatorio en Palermo, los restos de la actriz y conductora Ernestina Pais descansan en el Panteón de Actores del cementario de la Chacarita.

Tras el íntimo velatorio el domingo a la mañana, que duró poco más de tres horas, sus restos fueron trasladados al Panteón de Actores del cementario de la Chacarita.

Los restos de la actriz y conductora ya descansan en el cementerio de la Chacarita, donde el cortejo fúnebre fue acompañado por sus familiares y amigos más cercanos en una sentida despedida.

Se hicieron presentes Romina Gaetani, José María Muscari, Gastón Pauls, María Valenzuela, Iliana Calabró, Diego Ramos, Rochi Igarzábal, Benito Fernández y el Bicho Gómez, entre otros artistas.