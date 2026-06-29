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El juez rechazó detener a Insaurralde y Cirio, pero dispuso dos importantes medidas restrictivas

El magistrado resolvió este lunes el pedido presentado por el fiscal Sergio Mola en la causa que investiga al ex intendente y a la conductora tras la difusión de los videos con millones de dólares.

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El juez rechazó detener a Martín Insaurralde y Jesica Cirio tras el escándalo por los dólares: qué medidas dispuso

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Según informaron fuentes judiciales, el magistrado resolvió no hacer lugar a la solicitud de arresto presentada por la fiscalía.

No obstante, Armella dispuso una serie de medidas restrictivas para ambos imputados. Entre ellas, les prohibió salir del país y estableció que no podrán alejarse a más de 50 kilómetros de sus respectivos domicilios sin autorización previa de la Justicia.

El peritaje al celular de Jésica Cirio

Por otra parte, Armella dispuso el peritaje del celular iPhone modelo 17 A 3523 entregado por la defensa de Jésica Cirio en el juzgado junto con la clave de acceso. El análisis buscará recuperar fotografías, videos, historial de navegación, contenido de aplicaciones y cualquier otro archivo que pueda resultar de interés para la investigación.

La misma medida alcanzará a una tablet, un iPad y cuatro pendrives secuestrados durante el allanamiento realizado el domingo en el departamento de la modelo, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas. También serán examinadas seis tarjetas de memoria que contienen registros de las cámaras de seguridad del inmueble.

Los investigadores intentarán reconstruir los movimientos registrados en el departamento durante los últimos meses, identificar a las personas que ingresaron o salieron del lugar y determinar si existieron traslados de bolsos, dinero u otros elementos de interés antes de la llegada de la fuerza policial.

La causa contra Martín Insaurralde

La causa se originó tras el viaje que Martín Insaurralde realizó en septiembre de 2023 a Marbella junto a Sofía Clerici, episodio que derivó en su salida de la Jefatura de Gabinete bonaerense. Desde entonces, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, titular de la PROCELAC, impulsan una investigación sobre la evolución patrimonial del ex funcionario y de personas de su entorno, sospechadas de actuar como presuntos testaferros.

En ese contexto, el pasado miércoles declaró como testigo Walter de la Fuente, contador de Sasaxa Libero S.A., la empresa propietaria de la vivienda de San Vicente. Según fuentes con acceso al expediente, el profesional afirmó que firmaba balances en bares cuando le acercaban la documentación y que nunca auditó ni verificó la información contable de la compañía.

También sostuvo que terceros utilizaron sus claves fiscales para presentar declaraciones juradas ante la entonces AFIP y aseguró que jamás tuvo contacto personal con Insaurralde. Su testimonio quedó incorporado a la investigación.

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