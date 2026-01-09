¿El destino está escrito? El milagroso accidente en un bar de Palermo que abrió el debate

En la misma línea, Sichel expuso: “Más que el destino, me gusta pensar en un componente recontra grande, que es el azar. Lo tenemos desde el momento en que nacemos. ¿Por qué nacés en la familia que te toca y no en otra? Eso es azar puro”. Y continuó: “Ahí aparece una pregunta por el sentido de la vida que la filosofía se hace: ¿qué hacés vos con lo que te toca? Tiene que ver con pensar las posibilidades. Puedo leer (en referencia al accidente de Palermo) que fue una tragedia, que mi vida está terminada, o decir: ‘mirá la suerte que tuve’”.

“A veces las cosas ocurren y no las entendemos, no tienen una explicación que nos calme. Eso nos lleva a lidiar con la angustia”, agregó.

Consultada acerca de si se nace predestinado, Sichel respondió: “En lo personal quiero creer que no. Me gusta pensar que hay un montón de cosas que no controlamos y que son estas situaciones límite que ocurren. Y luego está la posibilidad de qué es lo que hace uno con eso”.

“Si hablamos de destino, le quitamos peso a la responsabilidad y a la libertad humana, que a su vez nunca es individual: siempre es con otros”, completó.

Sobre el final de la entrevista, Sichel reflexionó: “Las situaciones límite ocurren, están a la vuelta de la esquina. Pero que la muerte exista no como un fantasma, sino como una pregunta sobre el sentido de la vida: ¿qué te gusta?, ¿qué no? La única garantía que tenemos es el tiempo presente; lo otro es deseo e imaginación”.

“Nuestra tendencia es hacer de cuenta que somos más inmortales de lo que somos”, concluyó.