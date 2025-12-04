La picantísima frase de Pampita contra la China Suárez que reactiva la polémica

Durante la grabación, compartida con Sergio Goycochea, se daba una dinámica simple: nombrar distintos países. Pero había una salvedad dentro del guion. En un momento, el exarquero preguntaba si China formaba parte del denominado “grupo de la suerte” y la respuesta de Pampita era contundente: “No. China, no”. Esa frase, breve pero sugestiva, bastó para que la escena se viralizara y renovara la conversación en redes sociales, confirmando una vez más que el vínculo entre la modelo y la actriz sigue despertando especial interés público.

¿Maxi López le tiró un dardo a La China Suárez?

El lunes Maxi López visitó el programa Sálvese quien pueda (América TV) y mantuvo un divertido ida y vuelta con Yanina Latorre, donde el eje de la conversación terminó siendo nada menos que La China Suárez.

"¿Le das a la China? No me contestaste. ¿Te gusta?", le preguntó Yanina sin filtro. Con una sonrisa, Maxi respondió: "Me gusta cómo bajan la música".

La conductora insistió mientras mostraba una foto de la actriz en pantalla: "¿Le das? Mirá esta bomba". López retrucó: "A ver, yo debo ser un poco anticuado. Pero, viste cuando decían la mujer de un amigo tiene bigotes...".

Yanina respondió con picardía: "¿Sos de esos? Icardi no. La China tampoco". Y Maxi aclaró su postura: "Bueno, pero creo que se encontraron. Yo estoy de la vereda de enfrente. Se complementan. Son tal para cual".

La charla continuó cuando Majo Martino intervino para desafiarlo: "Pero visualmente, la ves a la China y olvídate de la historia. ¿Le das?". López, sin vacilar, reafirmó su amor por su pareja Daniela Christiansson: "Para mí, mi Daniela es 10 veces más".