La picantísima frase de Pampita contra la China Suárez que reactiva la polémica

Desde que ocurrió el recordado incidente en el motor home con La China Suárez, Benjamín Vicuña y Pampita en 2015, la modelo nunca dejó de ser consultada sobre su vínculo con la actriz.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En una publicidad para una señal de cable, Pampita lanzó un guiño a su eterno enfrentamiento con La China Suárez.
Desde que ocurrió el recordado incidente en el motor home con La China Suárez, Benjamín Vicuña y Pampita en 2015, la modelo nunca dejó de ser consultada sobre su vínculo con la actriz.
En aquel momento, ambas quedaron enfrentadas de manera tajante, pero con el paso de los años Pampita logró separar lo personal de lo familiar y aceptó a Eugenia Suárez como “la novia del padre de sus hijos”. Esa decisión le permitió compartir distintos encuentros en armonía y mantener una convivencia cordial durante mucho tiempo.
Sin embargo, el conflicto que recientemente estalló entre la China Suárez y Benjamín Vicuña dejó claro que Pampita no olvida ciertos episodios. Tras el posteo en el que la actriz acusó a su ex de ser mal padre y tacaño, la modelo remarcó que él siempre había sido muy generoso con sus hijos, una apreciación que indignó profundamente a la China Suárez. Ese comentario reavivó viejas tensiones y volvió a poner a las tres figuras en el centro de la escena mediática.
En este contexto, Pampita decidió redoblar la apuesta y apelar al humor, una herramienta que, según reconoce, aprendió a usar a lo largo de su vida tras atravesar situaciones muy difíciles. Fue así como aceptó participar en una publicidad donde le pidieron grabar un comentario picante sobre la China Suárez. La modelo, fiel a su estilo, se mostró cómoda frente a cámara y dejó en claro que está dispuesta a reírse incluso de los momentos más polémicos de su historia pública.
Durante la grabación, compartida con Sergio Goycochea, se daba una dinámica simple: nombrar distintos países. Pero había una salvedad dentro del guion. En un momento, el exarquero preguntaba si China formaba parte del denominado “grupo de la suerte” y la respuesta de Pampita era contundente: “No. China, no”. Esa frase, breve pero sugestiva, bastó para que la escena se viralizara y renovara la conversación en redes sociales, confirmando una vez más que el vínculo entre la modelo y la actriz sigue despertando especial interés público.
El lunes Maxi López visitó el programa Sálvese quien pueda (América TV) y mantuvo un divertido ida y vuelta con Yanina Latorre, donde el eje de la conversación terminó siendo nada menos que La China Suárez.
"¿Le das a la China? No me contestaste. ¿Te gusta?", le preguntó Yanina sin filtro. Con una sonrisa, Maxi respondió: "Me gusta cómo bajan la música".
La conductora insistió mientras mostraba una foto de la actriz en pantalla: "¿Le das? Mirá esta bomba". López retrucó: "A ver, yo debo ser un poco anticuado. Pero, viste cuando decían la mujer de un amigo tiene bigotes...".
Yanina respondió con picardía: "¿Sos de esos? Icardi no. La China tampoco". Y Maxi aclaró su postura: "Bueno, pero creo que se encontraron. Yo estoy de la vereda de enfrente. Se complementan. Son tal para cual".
La charla continuó cuando Majo Martino intervino para desafiarlo: "Pero visualmente, la ves a la China y olvídate de la historia. ¿Le das?". López, sin vacilar, reafirmó su amor por su pareja Daniela Christiansson: "Para mí, mi Daniela es 10 veces más".