El gesto de Maxi López hacia Daniela Christiansson después de mostrarse muy cerca de Wanda Nara

Cómo se llamará el bebé de Maxi López y Daniela Christiansson

Maxi López visitó el programa Implacables (El Nueve) y en diálogo con Susana Roccasalvo contó cómo transita la espera de su próximo hijo junto a Daniela Christiansson. Además, reveló cuál será el nombre elegido para el bebé que está por llegar.

Durante la entrevista en el ciclo de espectáculos, el exdelantero compartió cómo vive la experiencia de volver a ser papá, a más de dos años del nacimiento de Elle. “Estoy entrenando a los chicos para seguirla, porque la vikinga va a ser un tema”, expresó entre risas.

Con mucha emoción, López habló del vínculo con su hija menor y del tiempo compartido en estos años: “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio juntos y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”.

En otro momento de la charla, Roccasalvo quiso conocer el nombre del bebé en camino. “¿Cómo se va a llamar el nene? ¿Se puede saber?”, consultó la conductora. López respondió con firmeza: “Sí, Lando. Es un nombre inglés”.

Uno de los panelistas intervino y comentó: “Como Lando Norris, el corredor de autos”. Maxi no dudó en confirmar: “Exacto, es un nombre inglés. Elle nació en Londres, entonces quería poner un nombre inglés. Como era nena, lo eligió la mamá, y ahora que salió varoncito, me toca a mí y le pongo un nombre inglés, así que estoy ya un poco ansioso”.

Además de Elle, fruto de su relación con Daniela Christiansson, López también es padre de tres hijos junto a Wanda Nara: Valentino, Constantino y Benedicto. Con ellos mantiene una relación cercana y suele compartir distintos momentos familiares.