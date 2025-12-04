Jubilaciones 2026 de ANSES: el Gobierno anuncia el primer aumento del año

Equilibra: 2,5%

EcoGo: 2,5%

Fundación Libertad y Progreso (LyP): 2,3%

Orlando Ferreres: 2,1%

Con estos datos, el aumento esperado se movería en una franja de entre 2,1% y 2,5%.

Simulación de cuánto cobraría un jubilado con aumento

Tomando como base un haber mínimo estimado de $340.880 en diciembre:

Con aumento del 2,1%: pasaría a $348.038

Con aumento del 2,3%: pasaría a $348.824

Con aumento del 2,5%: pasaría a $349.402

Es decir, la jubilación mínima rondaría los $349.400 desde enero de 2026 si se confirma el escenario más alto.

ANSES_bono

Diciembre llega con triple ingreso para jubilados

Mientras esperan el anuncio de enero, los jubilados ya cobran en diciembre:

Aumento del 2,34% por inflación

Bono extraordinario de $70.000

Medio aguinaldo (SAC)

Para quienes cobran la mínima, el ingreso total de diciembre supera los $580.000, convirtiéndose en el mes de mayor ingreso del año.

Cruce con el calendario de pagos de diciembre

Jubilados con haberes mínimos

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 11 de diciembre

DNI 4: 12 de diciembre

DNI 5: 12 de diciembre

DNI 6: 15 de diciembre

DNI 7: 15 de diciembre

DNI 8: 16 de diciembre

DNI 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

El bono se deposita el mismo día que el haber, no en fecha aparte.