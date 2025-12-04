Jubilaciones 2026 de ANSES: el Gobierno anuncia el primer aumento del año
El dato de inflación de noviembre definirá el primer aumento del año para millones de jubilados. Mientras tanto, en diciembre cobran bono, aguinaldo y suba por movilidad.
Jubilaciones 2026: el Gobierno anuncia el primer aumento del año
Mientras millones de jubilados y pensionados terminan de cobrar uno de los diciembres más cargados de los últimos años, el Gobierno de Javier Milei ya puso fecha para anunciar el primer aumento jubilatorio de 2026. El incremento impactará en los haberes de enero y quedará definido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.
La confirmación llegó a partir del calendario oficial del INDEC, que dará a conocer la inflación de noviembre el jueves 11 de diciembre a las 16 horas. En ese mismo momento, ANSES quedará habilitada para anunciar automáticamente el porcentaje oficial de aumento que regirá desde enero.
Por qué los jubilados tienen aumentos todos los meses
El ajuste mensual de los haberes previsionales se aplica con base en el Decreto 274/2024, que estableció un nuevo esquema de movilidad automática:
Los jubilados reciben aumentos todos los meses.
Cada suba se define por la inflación de dos meses atrás.
El aumento de diciembre se calculó con el IPC de octubre.
El aumento de enero 2026 se definirá con la inflación de noviembre 2025.
De cuánto sería el aumento de enero 2026
Las principales consultoras privadas ya adelantaron estimaciones del IPC de noviembre:
Equilibra: 2,5%
EcoGo: 2,5%
Fundación Libertad y Progreso (LyP): 2,3%
Orlando Ferreres: 2,1%
Con estos datos, el aumento esperado se movería en una franja de entre 2,1% y 2,5%.
Simulación de cuánto cobraría un jubilado con aumento
Tomando como base un haber mínimo estimado de $340.880 en diciembre:
Con aumento del 2,1%: pasaría a $348.038
Con aumento del 2,3%: pasaría a $348.824
Con aumento del 2,5%: pasaría a $349.402
Es decir, la jubilación mínima rondaría los $349.400 desde enero de 2026 si se confirma el escenario más alto.
Diciembre llega con triple ingreso para jubilados
Mientras esperan el anuncio de enero, los jubilados ya cobran en diciembre:
Aumento del 2,34% por inflación
Bono extraordinario de $70.000
Medio aguinaldo (SAC)
Para quienes cobran la mínima, el ingreso total de diciembre supera los $580.000, convirtiéndose en el mes de mayor ingreso del año.
Cruce con el calendario de pagos de diciembre
Jubilados con haberes mínimos
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 11 de diciembre
DNI 4: 12 de diciembre
DNI 5: 12 de diciembre
DNI 6: 15 de diciembre
DNI 7: 15 de diciembre
DNI 8: 16 de diciembre
DNI 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores
DNI 0 y 1: 17 de diciembre
DNI 2 y 3: 18 de diciembre
DNI 4 y 5: 19 de diciembre
DNI 6 y 7: 22 de diciembre
DNI 8 y 9: 23 de diciembre
El bono se deposita el mismo día que el haber, no en fecha aparte.