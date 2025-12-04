En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilaciones
Gobierno
Previsional

Jubilaciones 2026 de ANSES: el Gobierno anuncia el primer aumento del año

El dato de inflación de noviembre definirá el primer aumento del año para millones de jubilados. Mientras tanto, en diciembre cobran bono, aguinaldo y suba por movilidad.

Mientras millones de jubilados y pensionados terminan de cobrar uno de los diciembres más cargados de los últimos años, el Gobierno de Javier Milei ya puso fecha para anunciar el primer aumento jubilatorio de 2026. El incremento impactará en los haberes de enero y quedará definido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

Bono de Fin de Año ANSES: cuándo se cobra y cuánto suma a la jubilación en diciembre

La confirmación llegó a partir del calendario oficial del INDEC, que dará a conocer la inflación de noviembre el jueves 11 de diciembre a las 16 horas. En ese mismo momento, ANSES quedará habilitada para anunciar automáticamente el porcentaje oficial de aumento que regirá desde enero.

Por qué los jubilados tienen aumentos todos los meses

El ajuste mensual de los haberes previsionales se aplica con base en el Decreto 274/2024, que estableció un nuevo esquema de movilidad automática:

  • Los jubilados reciben aumentos todos los meses.

  • Cada suba se define por la inflación de dos meses atrás.

  • El aumento de diciembre se calculó con el IPC de octubre.

  • El aumento de enero 2026 se definirá con la inflación de noviembre 2025.

De cuánto sería el aumento de enero 2026

Las principales consultoras privadas ya adelantaron estimaciones del IPC de noviembre:

  • Equilibra: 2,5%

  • EcoGo: 2,5%

  • Fundación Libertad y Progreso (LyP): 2,3%

  • Orlando Ferreres: 2,1%

Con estos datos, el aumento esperado se movería en una franja de entre 2,1% y 2,5%.

Simulación de cuánto cobraría un jubilado con aumento

Tomando como base un haber mínimo estimado de $340.880 en diciembre:

  • Con aumento del 2,1%: pasaría a $348.038

  • Con aumento del 2,3%: pasaría a $348.824

  • Con aumento del 2,5%: pasaría a $349.402

Es decir, la jubilación mínima rondaría los $349.400 desde enero de 2026 si se confirma el escenario más alto.

ANSES_bono

Diciembre llega con triple ingreso para jubilados

Mientras esperan el anuncio de enero, los jubilados ya cobran en diciembre:

  • Aumento del 2,34% por inflación

  • Bono extraordinario de $70.000

  • Medio aguinaldo (SAC)

Para quienes cobran la mínima, el ingreso total de diciembre supera los $580.000, convirtiéndose en el mes de mayor ingreso del año.

Cruce con el calendario de pagos de diciembre

Jubilados con haberes mínimos

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2: 11 de diciembre

  • DNI 3: 11 de diciembre

  • DNI 4: 12 de diciembre

  • DNI 5: 12 de diciembre

  • DNI 6: 15 de diciembre

  • DNI 7: 15 de diciembre

  • DNI 8: 16 de diciembre

  • DNI 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre

El bono se deposita el mismo día que el haber, no en fecha aparte.

