Sigue el escándalo: Mauro Icardi presentó otra demanda contra Wanda Nara por exponer a sus hijas

La presentación judicial se relaciona con la participación de las niñas en el show de Martín Cirio. Matías Vázquez lo subrayó: "Icardi lo hace también a partir del show de Martín Cirio".

Balbiani detalló lo ocurrido: "El día 9 de noviembre de 2025 Wanda Nara llevó a sus hijas al Movistar Arena y después se empezaron a ver imágenes en las que le gritaban a Mauro Icardi a modo de broma: 'Manicero, manicero'".

Pampito, a su vez, sumó: "Todos estos videos fueron adjuntados por Mauro Icardi y sus abogadas en la causa que le hace Mauro Wanda de haber llevado a las niñas. La verdad que el show de Martín Cirio no era para las nenas. No es en contra de Martín Cirio, el show no es para niños".

Por último, Balbiani leyó un fragmento del escrito judicial: "La señora Nara, su señoría, intentó en los días sucesivos a este show instalar falsamente en todos los medios que sus hijas se encontraban supuestamente en su camarín y no se encontraban presentes cuando ocurrió el penoso y irreprochable hecho. Pero se olvidó que ella misma había señalado desde arriba del escenario que las niñas estaban presentes".

Cuál fue el sorprendente regalo de Mauro Icardi a la China Suárez y por qué recuerda a Wanda Nara

El sábado 29 de noviembre la China Suárez y Mauro Icardi festejaron su primer aniversario como pareja y compartieron gestos de ternura y complicidad a través de sus redes sociales, donde se mostraron súper románticos.

Tras una breve estadía en la Argentina y ya instalados en Turquía, el delantero del Galatasaray y la actriz exhiben día a día una relación sólida, que transmite estabilidad y planes a largo plazo.

En Estambul, durante la mañana del 29, el jugador decidió sorprender a su compañera con un presente muy especial: un enorme ramo de rosas acompañado por un anillo de diamantes.

"¡Feliz aniversario, mi amor!", escribió Mauro Icardi al publicar varias imágenes en sus historias que reflejaban distintos momentos compartidos. Por su parte, la China Suárez subió: "Feliz primer año, mi amor!", junto a las fotos donde se la ve emocionada por la sorpresa. Sin embargo, en las redes sociales muchos usuarios advirtieron un detalle llamativo en el obsequio de Mauro a la China, que inevitablemente recordó a Wanda Nara.

La celebración de la pareja más comentada del momento por su primer año juntos se vio parcialmente empañada por las comparaciones con regalos anteriores que el futbolista había hecho a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

En la plataforma X comenzó a circular velozmente una foto de Wanda Nara recibiendo un presente idéntico de Icardi, incluso con una dedicatoria igual a la que luego le escribió a la China.

Las redes sociales explotaron con el comentario sobre el gesto que dejó expuesto al jugador en medio de su sorpresa romántica. Aun así, a ellos poco parece importarles. El detalle volvió a poner a Wanda en escena, aunque el gesto de Mauro hacia la China se mantuvo como protagonista de la fecha.

mauro icardi regalo a la china suarez primer aniversario